Economia e lavoro



Mediatore Familiare: gli sbocchi professionali di una delle specializzazioni più ricercate

mercoledì, 11 aprile 2018, 19:02

Il mediatore familiare è la figura professionale che si occupa di risolvere conflitti e problemi che possono insorgere in famiglia. È un professionista specializzato nella gestione di rapporti molto particolari, nei quali ci sono maggiormente problemi di comunicazione. Per questo ha competenze sia nell’ambito legale sia psicologico, senza ovviamente porsi come un avvocato o uno psicologo.

In Italia il mediatore ha sbocchi professionali in ogni regione e contesto. Sebbene non ci sia nel nostro paese una legislatura ad hoc per la mediazione familiare, per avere l’abilitazione a svolgere questa professione bisogna frequentare dopo la laurea specialistica in Giurisprudenza, Psicologia, Sociologia o Scienze della formazione un master di specializzazione.

Non in tutte le città sono presenti atenei che propongono questo tipo di percorso, ma grazie alla formazione a distanza offerta da università telematiche come Unicusano, si può seguire un master anche in luoghi dove non ci sono simili specializzazioni, come ad esempio Lucca, ed eseguire gli esami in una delle sedi vicine.

Nato in Europa negli anni ’80, il mediatore familiare ha acquisito sempre maggior spazio nel mondo del lavoro, soprattutto con il crescere delle separazioni e dei divorzi. Pensare di specializzarsi in questo ramo è un’ottima soluzione, soprattutto se si hanno le giuste skill per approcciare alla professione.

Cosa fa il mediatore familiare

Il mediatore familiare si trova a lavorare in situazioni conflittuali. La sua prima azione dunque è l’ascolto, con la quale mettere a fuoco le necessità e i bisogni delle singole parti. In seguito dovrà trovare per la coppia coinvolta nel caso un canale di comunicazione che possa aiutarli a trovare una soluzione equa e condivisa. Deve dunque porsi al di sopra delle parti e non farsi coinvolgere in nessun modo al fine di offrire un servizio perfetto che possa tutelare tutte le persone coinvolte, in particolare i figli, che spesso subiscono le negatività della condizione familiare, rischiando delle pericolose conseguenze.

Al termine della consulenza il mediatore familiare redige un documento che riassume gli accordi raggiunti e che fa luce sulla situazione e le sue caratteristiche. Questo documento sarà poi valutato dall’avvocato o dagli organi che stanno trattando il caso per raggiungere un accordo definitivo.

È un ruolo dunque molto delicato, che richiede tanta attenzione, sensibilità ed abnegazione.



Sbocchi Lavorativi del mediatore familiare

Il mediatore familiare può lavorare in primis nelle Pubbliche Amministrazioni alle quali si accede attraverso concorsi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Il lavoro però più richiesto è sicuramente presso le aziende private che gestiscono casi in cui si necessità di una figura professionale di mediazione. Potrebbero essere studi legali, centri di ascolto per la famiglia oppure istituti educativi. Un’altra strada, anche molto redditizia, è la consulenza come libero professionista, lavorando presso studi associati o network di professionisti aprendo una propria Partita Iva.

Non essendoci una norma che stabilisca compensi orari e tariffari, il costo medio per seduta ad oggi va dai 50 ai 100€ l’ora, a seconda ovviamente della preparazione e del livello di specializzazione ed esperienza. Le richieste sono sempre più elevate e quindi a livello formativo e professionale è un ottimo investimento. Potendo inoltre ottenere il titolo anche studiando da piccole province, diventa anche meno impegnativo e soprattutto un percorso adattabile alle esigenze di ognuno.