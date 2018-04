Nannini, le auto targate famiglia

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 26 aprile 2018, 13:38

Ancora un anno di successi per Aci Lucca che conferma un trend positivo in costante crescita per numero di soci, servizi e iniziative. Un dato che, come è successo per il 2016, è in controtendenza rispetto alla media italiana

mercoledì, 25 aprile 2018, 12:57

Alberto Grilli è il nuovo presidente di Confcooperative-Federsolidarietà Toscana. Nominato all'unanimità dall'assemblea regionale della federazione, succede a Fabio Palmieri. Nato è cresciuto a Pisa, avvia la sua esperienza nella cooperazione sociale nel 1998 prima come volontario e poi come operatore in casa famiglia per minori

martedì, 24 aprile 2018, 19:00

Aziende cercano insegnanti di italiano, aiuto cuoco, camerieri, baristi, animatori, agenti immobiliari, addetti informazione telefonica, tecnici commerciali e altre figure professionali

martedì, 24 aprile 2018, 15:20

Iniziati gli sfalci nei parchi delle scuole e nei giardini pubblici. Previsti due tagli per le strade, tre per le scuole e cinque per i parchi. Oltre alle ditte esterne il Comune ha una squadra di sei operai dedicata

martedì, 24 aprile 2018, 15:00

Al via da lunedì 7 maggio le domande per accedere alle agevolazioni per il servizio di trasporto scolastico e della mensa valevoli per l'anno scolastico 2018/2019. Anche quest'anno l'amministrazione comunale conferma il sistema di agevolazioni per i servizi scolastici che va incontro alle necessità delle famiglie lucchesi in difficoltà, con...

martedì, 24 aprile 2018, 12:02

Ugo Sainati è stato il primo ad iscriversi all’albo dell’artigianato della provincia di Lucca. La sua tessera porta il numero 1 ed è del gennaio del 1957. Mestiere svolto: istallatore impianti ed affini