Ospedale di Lucca: il 17 aprile apertura straordinaria dell'ambulatorio per il rischio cardiovascolare e renale

venerdì, 6 aprile 2018, 14:55

Quasi 2 milioni di presenze turistiche in più. E' quanto si attendono, per il 2018, gli operatori toscani di settore intervistati dall'ultima indagine condotta da SL&A Turismo e Territorio per conto di Toscana Promozione Turistica

venerdì, 6 aprile 2018, 14:15

La provincia di Lucca interverrà per ripristinare una parte della sede dei Vigili del Fuoco di Lucca con un primo lotto di lavori che prevede uno stanziamento di 415mila euro. L'obiettivo è di aprire i cantieri entro la fine del mese di luglio

venerdì, 6 aprile 2018, 12:41

La Uil Fpl ha presentato una lista di 21 candidati scelti dopo la consultazione dei propri organismi statutari. I criteri sono stati quelli di rappresentare ogni categoria o area di appartenenza

giovedì, 5 aprile 2018, 13:13

Se ne parlerà l’11 aprile 2018 nel corso dell’annuale appuntamento della Camera di Commercio sull’andamento del credito in provincia, alle ore 11 presso la sede camerale in Corte Campana

giovedì, 5 aprile 2018, 10:55

Le problematiche relative all’autotrasporto nei due territori di Lucca e Capannori saranno al centro dell’incontro che la Fita Cna di Lucca ha organizzato per sabato 7 aprile alle ore 10 nella sede provinciale di Lucca, in via Romana 615/p

mercoledì, 4 aprile 2018, 16:31

Bambini, genitori e tutta la comunità educante insieme per sperimentare nuove opportunità educative, partendo dalla riscoperta della natura. E' la risposta sul territorio della piana di Lucca alla crescita del disagio sociale che colpisce in modo più rilevante le famiglie col maggior numero di figli