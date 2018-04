Economia e lavoro



Papergroup: sciopero per protestare contro i 38 licenziamenti

lunedì, 23 aprile 2018, 18:53

Nella giornata di oggi, i dipendenti della Papergroup hanno incrociato le braccia per tutta la giornata, per protestare contro i 38 licenziamenti dichiarati dall'azienda con l'apertura della procedura di mobilità.

Molti dei lavoratori hanno partecipato all'incontro che si è tenuto questa mattina in Regione, presenti le Istituzioni e i rappresentanti dell'azienda, per rendere manifesto il loro disappunto e che l'apertura della procedura di mobilità, per loro, non significa mettere il punto finale alla vertenza.

Le R.S.U. e i lavoratori presenti insieme all'O.S., nella saletta dove si è tenuto l'incontro, hanno avuto modo di affermare la loro posizione, ad un'azienda che ribadiva l'ineluttabilità di una scelta, a fronte di quelle che sono le maglie strette di una legge fallimentare che non offre grandi margini, nella realizzazione dell'unico obiettivo di assicurare la continuità aziendale, per garantire il soddisfacimento dei creditori. Non si può agire diversamente e lo stesso tribunale, in tal senso deve tutelare questo interesse, al di là del costo sociale. Ecco il senso e il segno della proposta che verrà presentata. E' in questo contesto che si colloca il taglio del “ramo secco” di Carraia e il “sacrificio” dei 38, per salvarne 109.

"Dal nostro canto - commentano Simone Tesi SLC-CGIL Lucca e le R.S.U. degli stabilimenti -abbiamo fatto notare che non è la malattia dalla quale è afflitta l'azienda ad essere in discussione, ma la cura che si pensa di somministrare, fatta di analisi sui numeri che in questi anni sono stati realizzati e non sulle potenzialità che tutti e tre i siti offrono, compreso Carraia, dove, tra l'altro, l'abbiamo ricordato, non ci sono solamente linee di piegati, ma anche una linea che produce rotoli (proprio l'area di business che si vorrebbe mantenere)e che, da sola, mette insieme la metà della produzione di quel sito e, quindi, circa metà del fatturato in milioni di €. Inoltre - proseguono - , su quell'area si trova il magazzino principale, pieno, e la sede legale con tutta l'amministrazione: se non si è in grado di fare uno spin-off in tempi rapidi di quello stabile, se ne dovrà portare avanti l'affitto (che scade a giugno) e quindi l'uso. Non è una necessità che potrebbe offrire opportunità alla gestione della riorganizzazione?

Si rischia un'operazione, finalizzata a fare andare in porto il concordato, senza tenere in conto le bontà di scelte industriali che rischiano di essere penalizzanti e, quindi, mettere in discussione quella continuità tanto cara: se i clienti continuassero a chiedere anche piegati, che cosa si farebbe? Si perderebbero i clienti o si spenderebbero soldi per andare ad acquistare altrove ciò che non si produce più? L'azienda indebolita, continuerà ad essere competitiva? Chi rimarrà, potrà dirsi più sicuro?

Detto questo, abbiamo tutta un'altra esperienza positiva della sensibilità che il tribunale di Lucca ha avuto in tutte le vicende che hanno comportato una ricaduta in termini occupazionali. Vicende che hanno manifestato una profonda attenzione a tutti gli interessi in gioco, compresi, appunto, quelle delle lavoratrici e dei lavoratori che costituiscono l'anello debole di qualsiasi crisi.

Sono tutti aspetti - concludono - , quelli sopra riportati che verranno sicuramente analizzati nel dettaglio, nel prossimo esame congiunto, fase che si apre a seguito della procedura di mobilità aperta".