Economia e lavoro



Riunione Cna sull’autotrasporto a Lucca

giovedì, 5 aprile 2018, 10:55

Le problematiche relative all’autotrasporto nei due territori di Lucca e Capannori saranno al centro dell’incontro che la Fita Cna di Lucca ha organizzato per sabato 7 aprile alle ore 10 nella sede provinciale di Lucca, in via Romana 615/p.



Si parlerà delle iniziative sindacali in programma e delle agevolazioni e servizi che la Fita Cna promuove per le imprese del settore.



Tutti temi di grande importanza per la categoria che verranno dibattuti insieme a Riccardo Masini e Giuseppe Brasini, rispettivamente coordinatore e presidente della Cna Fita Toscana.