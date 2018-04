Economia e lavoro



Si riorganizzano i distretti sociali del Comune: operazioni di trasloco fino a lunedì 16 e da martedì 17 servizi al Campo di Marte

martedì, 10 aprile 2018, 17:38

L'imminente avvio dei lavori di ristrutturazione del distretto di Sant'Anna nell'ambito dei cantieri Piu, insieme a esigenze legate alla sicurezza degli operatori e alla integrazione delle funzioni sociali e sanitarie, ha portato in questa fase a individuare in campo di Marte l'area dove saranno collocati i distretti sociali del Comune.

Per questo motivo fino al prossimo lunedì 16 aprile i tre distretti (quello di Sant'Anna, quello del centro storico in via delle Sette Arti e quello di Campo di Marte) resteranno chiusi, per consentire le operazioni di trasloco. Per le urgenze resta attivo in questi giorni il numero telefonico del Segretariato sociale (0583/442554) e l'indirizzo mail: segretariatosociale@comune.lucca.it.

A partire da martedì 17 aprile sarà di nuovo aperto il distretto sociale a Campo di Marte- al quarto piano del padiglione C. In centro storico in via delle Sette Arti sarà attivo a partire dalla stessa data il servizio di Segretariato sociale.