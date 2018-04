Sportello Informagiovani, le offerte di lavoro

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 24 aprile 2018, 15:20

Iniziati gli sfalci nei parchi delle scuole e nei giardini pubblici. Previsti due tagli per le strade, tre per le scuole e cinque per i parchi. Oltre alle ditte esterne il Comune ha una squadra di sei operai dedicata

martedì, 24 aprile 2018, 15:00

Al via da lunedì 7 maggio le domande per accedere alle agevolazioni per il servizio di trasporto scolastico e della mensa valevoli per l'anno scolastico 2018/2019. Anche quest'anno l'amministrazione comunale conferma il sistema di agevolazioni per i servizi scolastici che va incontro alle necessità delle famiglie lucchesi in difficoltà, con...

martedì, 24 aprile 2018, 12:02

Ugo Sainati è stato il primo ad iscriversi all’albo dell’artigianato della provincia di Lucca. La sua tessera porta il numero 1 ed è del gennaio del 1957. Mestiere svolto: istallatore impianti ed affini

lunedì, 23 aprile 2018, 18:53

Molti dei lavoratori hanno partecipato all'incontro che si è tenuto questa mattina in Regione, presenti le Istituzioni e i rappresentanti dell'azienda, per rendere manifesto il loro disappunto e che l'apertura della procedura di mobilità, per loro, non significa mettere il punto finale alla vertenza

lunedì, 23 aprile 2018, 16:55

“Con Yamaha si compra la qualità” ha garantito Luca Braccini, titolare della Motorgame di San Giuliano Terme, in via Carducci 62, località Fontina. L’attività è concessionaria ufficiale della multinazionale giapponese a Pisa e in provincia

lunedì, 23 aprile 2018, 15:54

Il sindacato Uil chiede al comune di Lucca di garantire l'apertura per la stagione estiva dell'Ostello San Frediano, riassorbendo tutti o in parte gli ex dipendenti. La richiesta è arrivata durante una conferenza stampa convocata dal sindacalista Massimiliano Bindocci, che si è presentato ai giornalisti con a fianco tre ex...