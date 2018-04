Economia e lavoro



Tanti i candidati Rsu della Uil Fpl in sanità e negli enti locali

venerdì, 6 aprile 2018, 12:41

La Uil Fpl ha presentato una lista di 21 candidati scelti dopo la consultazione dei propri organismi statutari. I criteri sono stati quelli di rappresentare ogni categoria o area di appartenenza.



"Presentando dei candidati - ha commentato Pietro Casciani, segretario territoriale Uil Fpl Lucca -, nostri colleghi che hanno dimostrato una volontà di impegno e di partecipazione alla attività sindacale, abbiamo cercato in questo di equilibrare sia la presenza di giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo sindacale che la presenza di chi milità da anni nella UIL FPL".



"La UIL - ha spiegato - è un sindacato laico riformista svincolato dalle logiche di partito per questo libero di agire., il nostro appello va non solo agli iscritti UIL ma anche e sopratutto a chi non è iscritto al sindacato ma crede nei valori della democrazia e della partecipazione. In questa ottica abbiamo aperto la nostra lista a candidati indipendenti non iscritti alla UIL ma vicini a noi per quell'impegno sociale e professionale che ci caratterizza. L'obiettivo della UIL FPL è quello di portare nella nuova RSU rappresentanti delle due zone territoriali di Lucca e Versilia . Avere i rappresentanti territoriali permette di poter rappresentare con conoscenza e cognizione di causa ogni singolo problema".



"Questa nuova RSU - ha sottolineato - avrà il compito di applicare dopo 10 anni un nuovo contratto con una rinata contrattazione di secondo livello.

Per quanto riguarda gli enti locali la uil fpl è riuscita a coprire in questa tornata elettorale quasi la totalità degli enti un passo avanti rispetto al 2015. Anche in questo settore la nuova RSU sarà chiamata a contrattare l'applicazione del nuovo contratto".



"Ai nostri candidati - ha concluso - che ci metteranno la faccia e tutto l'impegno possibile e che per puro calcolo matematico dei seggi non riusciranno ad entrare, troveranno posto negli organismi della UIL FPL a seconda della professionalità e dei loro interessi. Fare sindacato confederale è un esperienza che ti arricchisce da tutti i punti di vista e sopratutto per i giovani ti fa crescere con la prospettiva d'insieme, insegnandoti a comprendere e capire le ragioni degli altri..."