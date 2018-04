Economia e lavoro



Vertenza vigili urbani, insorge il sindacato contro l'amministrazione

mercoledì, 4 aprile 2018, 13:29

Giovanna Lo Zopone, segretaria generale Fp Cgil, si rivolge direttamente al sindaco per denunciare il ventilato cambio di orario per la polizia municipale e chiedendo maggiore rispetto e concertazione:

Egregio Signor Sindaco,

la scrivente organizzazione sindacele, in relazione alla vertenza inerente il possibile cambio di orario del servizio di Polizia Municipale e il rischio che ciò produca un deterioramento delle relazioni sindacali in essere, ritiene opportuno rappresentarle quanto segue:

Ci hanno raccontato i lavoratori, che le speranze che molte persone, tra le quali anche lavoratori della Polizia Municipale, riponevano in lei, hanno ricevuto, già poco dopo la sua elezione, un duro colpo, allorquando durante una riunione presso il Comando della Polizia Municipale, battendosi una mano sul petto, affermò, rivolgendosi agli addetti, che gli stessi avrebbero dovuto fare tutto ciò che lei diceva perché era lei che gli pagava lo stipendio.

Una dichiarazione che disoriento' non poco i lavoratori, che si “sentirono usati” “come mere pedine di un gioco politico”, da prima sollecitati al rigore nel sanzionare quante più infrazioni possibili, (forse per rimpinguare le casse comunali?) salvo poi, nel rispondere alle proteste della cittadinanza dichiarare che la Polizia Municipale avrebbe dovuto avere più buon senso.

Nonostante tutto cio', Signor Sindaco i lavoratori non si sono fatti scoraggiare e, seppur amareggiati, con il medesimo spirito di servizio e la stessa abnegazione che li ha sempre contraddistinti, hanno continuato a garantire la piena operatività pur con un organico fortemente ridotto (circa la metà) di quello idoneo a coprire tutti i servizi che alla Polizia Municipale vengono richiesti, sia quelli istituzionali, che quelli dettati dalle manifestazioni ed eventi che si svolgono nella nostra città. Manifestazioni ed eventi cui gli addetti alla Polizia Municipale hanno fatto fronte rinunciando a riposi e ferie ( addirittura anche a ferie già in precedenza autorizzate) o sottoponendosi a turni di lavoro massacranti (ci dicono in alcuni casi anche sforando l'orario consentito) come è accaduto ad esempio in occasione del concerto dei Rolling Stones, per i Comics, per il settembre lucchese ecc.

Un impegno che nel tempo, ha prodotto risultati lusinghieri come più volte, anche recentemente, la stessa Amministrazione ha riconosciuto e pubblicizzato alla cittadinanza.

Oramai probabilmente la coperta è troppo corta per tutti, ma non è giusto che venga ricucita sulla pelle di qualcuno, a discapito di qualcun'altro.

Non dobbiamo poi dimenticare che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare anche situazioni interne estremamente difficili a partire dai motivi che hanno portato all' allontanamento del vecchio Comandante.

Quando, seppur tardivamente, si è insediato il nuovo Comandante, i lavoratori della Polizia Municipale hanno auspicato che ciò avrebbe contribuito a ripristinare finalmente la serenità, come lei stesso ha dichiarato sulla stampa. Purtroppo le ultime vicende dicono il contrario. Dopo solo pochi mesi dall'insediamento del nuovo comandante, hanno dovuto apprendere dai giornali che unilateralmente, senza nemmeno ritenerli degni di essere avvisati prima e senza convocare un tavolo per iniziare una trattativa seria, civile, l' Amministrazione e il nuovo Comandante hanno deciso di cambiargli l'orario. E per quale motivo si era deliberatamente deciso di fare questo? Forse per migliorare il servizio offerto alla cittadinanza dalla Polizia Municipale? Ma se si evidenzia l' ottimo lavoro svolto come è possibile ciò? O effettivamente per aumentare la loro presenza sul territorio come, a dispetto della matematica, enfaticamente annunciato dall' Assessore Raspini? No Signor Sindaco, niente di tutto questo. La matematica non è un opinione se ci saranno più agenti in un giorno questi staranno in servizio per un tempo minore, quindi la presenza sarà esattamente la stessa.

Vi è la netta sensazione che tutto questo sia solo un operazione di facciata a dispetto dei vigili che operano quotidianamente, ai quali si peggiora inutilmente la loro già non facile condizione e, dei cittadini, i quali non ne avranno alcun reale vantaggio.

Perché Signor Sindaco tanta incomprensibile ostinazione da parte dell'amministrazione che lei guida? Perché?

Una scelta che appare totalmente ingiustificata nel merito e che indigna per il metodo utilizzato.

Ora lei ha una conoscenza della “macchina comunale” sicuramente approfondita e ha sicuramente contezza del lavoro che svolge la Polizia Municipale e delle esigenze della nostra città e dei suoi cittadini. Sa che c'è bisogno di un “utilizzo” flessibile. Lucca ha necessità della Polizia Locale molto di più in alcuni periodi dell'anno, soprattutto quando ci sono le grandi manifestazioni che ospita.

Gli addetti al Corpo hanno sempre dimostrato grande disponibilità in occasione dei grandi eventi, nelle emergenze, ed ogni qualvolta vi sia stato bisogno.

I vigili non si spaventano a lavorare di più, ma non accetteranno, tantomeno questa O.S., di essere le vittime sacrificali di decisioni demagogiche che li colpiscono e li penalizzano senza portare alcun beneficio ai cittadini.