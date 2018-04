Economia e lavoro



Zona nord del Capannorese: scavato quasi un chilometro della canaletta Palamide

lunedì, 30 aprile 2018, 14:39

Importante intervento del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sulla canaletta Palamide, nella zona nord del Capannorese: un affluente del Rio Casale, che scorre in località Martinelli, a cavallo tra le frazioni di Segrimogno e Zone.

L’Ente consortile, infatti, ha completato lo scavo di un tratto di quasi un chilometro di questa arteria idraulica, che segna il passaggio all’interno di un centro urbano molto popoloso e urbanizzato.

“La canaletta era nata con lo scopo di irrigare i campi della zona – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – col tempo, e con l’urbanizzazione, ha invece poi finito per l’assumere una funzione di scolo: durante le piogge, allontana infatti le acque delle case, evitando problemi e rischi. Lo scavo di questa arteria era stata quindi richiesta, più volte, dai cittadini della zona: abbiamo quindi proceduto in questa opera, che assicurerà una maggiore sicurezza idraulica in un’area particolarmente vasta”.

L’intervento è stato concluso solo pochi giorni fa.