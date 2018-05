Agli "Aperitivi delle idee" due giovani realtà toscana per parlare di "Turismo sugli schermi"

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 15 maggio 2018, 11:30

Si è chiuso con un utile netto di 1,2 milioni di euro il bilancio 2017 di Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo. Il primo rendiconto del nuovo istituto di credito sarà sottoposto all'assemblea dei soci venerdì 25 maggio alle 16 al Teatro del Giglio di Lucca

martedì, 15 maggio 2018, 11:28

“L’economia circolare - Un’opportunità di business per le imprese”: è questo il titolo del convegno organizzato dal comune di Lucca in collaborazione con la Camera di Commercio di Lucca per approfondire un tema di grande interesse per le aziende del territorio e per il futuro della comunità

lunedì, 14 maggio 2018, 12:49

Nei giorni scorsi si è svolto un importante seminario in Confartigianato inerente l'imminente applicazione del GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati) che andrà a sostituire, salvo forse alcune parti, il Codice Privacy (D. lgs. 196/2003)

lunedì, 14 maggio 2018, 10:14

Un video per ricordare il sindacalista d’impresa Antonio Orazi, morto il mese scorso a soli 68 anni. E’ il tributo che Conflavoro Pmi ha voluto dedicare a quello che viene definito dal presidente Roberto Capobianco “l’ispirazione riformista del mondo del lavoro della nostra confederazione”

sabato, 12 maggio 2018, 13:38

“L’infermiere orienta l'agire e le competenze a favore dei bisogni dei cittadini". E’ questo il titolo scelto per il primo congresso provinciale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lucca, che si è svolto oggi (12 maggio) nell'Auditorium del Polo Didattico e Formativo di S .Maria a Colle

venerdì, 11 maggio 2018, 15:53

Roma, al forum di Conflavoro PMI presenti accademici, sindacalisti e giuristi. Tiziano Treu (Cnel) e Angelo Raffaele Margiotta (Confsal) tra i relatori. Ospite Alfonso Bonafede (M5S)