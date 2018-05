Economia e lavoro



Cambio Sterlina - Dollaro rallenta dopo i massimi di inizio settimana

lunedì, 7 maggio 2018, 16:55

È stata una rapida inversione di tendenza per la sterlina britannica, dato che la coppia GBP / USD è salita a nuovi massimi post-Brexit all'inizio di questa settimana, e ha già iniziato a rallentare dopo una delusione riguardo l'inflazione il mese scorso. I mercati stanno ancora cercando un possibile rialzo dei tassi a maggio, ma la domanda più importante è come questa moderazione dell'inflazione possa avere un impatto sulle aspettative della BoE (la Bank of England) per la fine dell'anno e il 2019.

Con i prezzi che si stanno riducendo mentre mostrano caratteristiche ribassiste su una base a breve termine, la porta si apre per configurazioni a corto raggio, cercando un ritracciamento più profondo nella tendenza rialzista a più lungo termine. A lungo termine, i punti di supporto intorno a 1.4145 e 1.4088 rimangono interessanti per mosse di supporto a lungo termine.

Come segnala il sito di trading TrendVincente, la sterlina britannica si è mossa in aprile, e all'inizio di questa settimana di Maggio abbiamo visto un nuovo movimento post-Brexit in GBP / USD. Questa mossa è stata fortemente guidata dall'aspettativa di tassi più elevati nel Regno Unito e, mentre ci avviciniamo ad un "Super Thursday" ai primi di maggio, i mercati stanno cercando altri 25 punti base di aggiustamento per il secondo rialzo della BoE negli ultimi dieci anni. Prima di arrivare a quella decisione sui tassi, tuttavia, c’erano a disposizione numeri di inflazione di marzo con cui lavorare nel Regno Unito.

La delusione sull’inflazione in GB

Tutto sommato, questo è stato un elemento di delusione poiché l'inflazione è arrivata al 2,5%, mancando l’aspettativa al 2,7% e segnando il secondo mese consecutivo di rallentamento della crescita dei prezzi nel Regno Unito. Le aspettative sui tassi per maggio rimangono elevate, ma ciò mette in discussione la posizione della BoE per il resto dell'anno, e in breve tempo quella mossa rialzista nella sterlina britannica ha rappresentato un pullback più profondo.

Dopo questa mossa ribassista impulsiva di giovedì mattina, un po 'di supporto ha iniziato a mostrare 1.4175, e gli acquirenti sono stati in grado di spingere l'azione sui prezzi proprio nell'area di 1.4245, che era un precedente punto di resistenza che stavamo considerando come potenziale supporto per i giochi di continuazione rialzisti. Nessun supporto è stato mostrato durante la svendita di questa mattina, e con i prezzi che ora trovano resistenza in questa zona, la porta è aperta per la continuazione ribassista a più breve termine.

A lungo termine si prospetta GBP USD con tendenza rialzista

A questo punto, la tendenza a lungo termine rimane rialzista, e il fascino del precedente assetto ribassista è di natura più breve; cercando un ritracciamento più profondo all'interno di questa tendenza rialzista a immagine più grande. La domanda che però si pongono in tanti è ciò che potrebbe accadere in caso di riesame dei supporti più profondi in aree come 1.4145 o 1.4088.

Ciascuna di queste aree può essere un potenziale bersaglio a livello short della coppia; e se una delle due diventa concreta, potremmo trovarci dinanzi ad inversioni rialziste.