CCNL area meccanica: siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo

giovedì, 10 maggio 2018, 17:49

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta fra Confartigianato e le altre parti sociali l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica, scaduto il 31 dicembre 2012.

Il CCNL si applica alle imprese artigiane dei Settori Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Settore Orafi, Argentieri ed Affini, nonché alle imprese del Settore Odontotecnica.

Tutte le Parti sottoscrittrici, in risposta ad alcune richieste sindacali volte ad affermare il c.d. “contratto unico di cantiere” hanno espressamente ribadito, in una specifica dichiarazione, che “ai lavoratori dipendenti delle imprese del Settore Installazione di impianti, come classificate dal DM 37/08, si applica il ccnl “Area Meccanica”.

L’accordo di rinnovo, che decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2018, conclude una lunga e complessa vicenda negoziale.

Ad integrale copertura del residuo periodo di carenza contrattuale 1-1-2015/30-4-2018 (40 mensilità), l’accordo riconosce, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione (24/4/2018) un importo forfetario a titolo di “Una tantum”, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’accordo, inoltre, – laddove possibile nel rispetto delle specificità settoriali – al fine di agevolare il percorso di unificazione dei ccnl secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale del 23 novembre 2016 sul modello contrattuale, ha reso omogenee alcune normative collettive.

Le aziende interessate possono rivolgersi ai nostri uffici per informazioni e chiarimenti telefonando allo 0583/47641.