Confcooperative, Fabrizio Tistarelli nominato presidente del settore agroalimentare e pesca

mercoledì, 2 maggio 2018, 13:14

Giro di vite sugli stage nelle aziende da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Conflavoro Pmi, associazione di categoria che rappresenta le piccole e medie imprese, ricorda che con il mese di maggio saranno attivati, secondo una circolare specifica, controlli sull’utilizzo dei tirocinanti nelle aziende e mette in guardia su possibili...

martedì, 1 maggio 2018, 12:34

La Cna ha deciso di organizzare un seminario specifico per spiegare come gestire il nuovo regolamento per giovedì 3 maggio 2018 dalle ore 17.30 alle ore 20 nella propria sede di Lucca (Via Romana 615/P)

lunedì, 30 aprile 2018, 19:30

Due giorni divisi tra competizione, interconnessioni e progetti che nascono e si sviluppano nell'arco di 48 ore: tutto questo sono i Code Games, un evento che nei giorni del 2 e del 3 maggio chiama a raccolta tutte le aziende della multinazionale olandese Wolters Kluwer, di cui fa parte anche...

lunedì, 30 aprile 2018, 17:18

Primo maggio, lettera aperta del presidente Roberto Capobianco: “In prima fila con le nostre imprese per creare nuove opportunità di lavoro e risollevare le sorti del Paese”

lunedì, 30 aprile 2018, 16:29

Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana interviene in merito alle festa del lavoro: "Il primo maggio, giornata di festa e di lotta, ha una origine lontanissima e riassume in se' l'atto di nascita del movimento dei lavoratori per ricordare la riduzione della giornata lavorativa"

lunedì, 30 aprile 2018, 14:39

Importante intervento del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sulla canaletta Palamide, nella zona nord del Capannorese: un affluente del Rio Casale, che scorre in località Martinelli, a cavallo tra le frazioni di Segrimogno e Zone