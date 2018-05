Economia e lavoro



Conto di deposito: tutte le dritte per scegliere bene e mettere da parte i risparmi

giovedì, 10 maggio 2018, 18:06

Le famiglie italiane che vorrebbero far fruttare i propri sudati risparmi sono tante: purtroppo i tassi messi a disposizione dai conti tradizionali si sono fatti molto bassi negli ultimi anni. Inoltre, le forme di investimento più massicce portano non pochi rischi al proprio capitale. Com’è possibile trovare una intelligente via di mezzo? Aprendo un conto di deposito, ovvero uno strumento di investimento dai rendimenti molto interessanti. Come funziona? Questo conto permette al correntista di versare una certa somma di denaro in un deposito, legandola sul medio/lungo periodo, e ottenendo degli interessi in cambio: i suddetti possono arrivare fino al 5%, dipendentemente dalle variazioni finanziarie. Inoltre, il conto di deposito è un fondo protetto, e le somme possono essere o meno vincolate: tutto dipende dalla banca presso la quale il conto è stato aperto.

Come scegliere il conto di deposito?

In primo luogo bisogna scegliere la tipologia di conto da aprire, in base al fattore del vincolo. Esistono infatti conti di deposito liberi e conti vincolati: la differenza principale sta nel fatto che i primi impediscono di richiedere indietro la somma investita, dato che esiste una certa temporalità di vincolo da rispettare. I secondi, invece, consentono di disporre della quota investita in qualsiasi momento. Per quanto concerne i vincoli, anch’essi dipendono dal contratto con la banca: possono comunque andare da un minimo di un mese ad un massimo di 36 mesi. Quali aspetti tenere a mente, prima della scelta di un conto di questo tipo? Il fattore più importante da considerare dopo i vincoli sono i tassi d’interesse: per avere il miglior rendimento dai propri risparmi è bene fare attenzione ai tassi applicati. Oggi, molte banche e in particolar modo quelle online come CheBanca! permettono di avere un conto di deposito con tassi bassi e a condizioni vantaggiose, visto che hanno meno costi di gestione rispetto alle banche tradizionali. Inoltre, bisogna valutare i rendimenti e la modalità di capitalizzazione: ovvero i termini entro i quali l’istituto di credito carica fattivamente gli interessi acquisiti.

Quali sono i vantaggi del conto di deposito?

Il primo vantaggio dei conti di deposito lo abbiamo già anticipato: i tassi di interesse nettamente più alti rispetto alle altre forme di investimento considerate sicure. Naturalmente i suddetti cambiano a seconda della tipologia di deposito: se vincolato, saranno più alti rispetto ai conti di deposito liberi da vincoli. È anche molto semplice aprirne uno, rivolgendosi alla propria banca: alle volte vengono aperti in via del tutto gratuita, o con una spesa massima di circa 15 euro. In alcuni casi l’utente non deve nemmeno pagare l’imposta di bollo, presa in carico dalla banca. Fra gli altri vantaggi di questi conti troviamo la sicurezza: le quote investite sono infatti protette dal FITD (Fondo Interbancario Tutela Depositi), e il rimborso viene garantito anche in caso di default dell’istituto di credito. Infine, questi conti sono comodissimi da aprire e da attivare: è possibile fare tutto online, con il semplice obbligo di poter contare su un conto corrente d’appoggio.