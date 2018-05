Economia e lavoro



Criptovalute, negli Usa contribuenti in tilt riguardo le tasse

mercoledì, 9 maggio 2018, 12:20

Se il giorno per il pagamento delle tasse rende nervosi, negli Usa il trading di criptovalute può risultare problematico almeno fino a quando l'Internal Revenue Service (IRS) non chiarirà come intende tassarle. Navigare nelle aree grigie legali lasciate dalle regole odierne può essere un po’ come vagare in un campo minato.

La mancanza di orientamento non è nuova. Ma ora che la criptovaluta è diventata mainstream, grazie al boom iniziale delle offerte di monete e alla Great Bitcoin Bull Run del 2017, c'è molto più denaro in gioco e utenti di criptovalute sono di conseguenza molto più confusi.

Secondo quanto riportato dal sito Comefaretradingonline.com le criptovalute sono considerate proprietà, il che le rende soggette a guadagni in conto capitale e imposte sul reddito. Negli Usa comprare e conservare criptovaluta non è un evento tassabile. Ma se usi le monete digitali per comprare qualsiasi cosa, anche solo una tazza di caffè, dopo che le tue partecipazioni sono aumentate di valore, hai avuto un guadagno, e questo è tassabile. Pertanto, per ogni acquisto, è necessario segnalare l'importo speso e la differenza tra il valore della valuta quando lo si è speso e il valore al momento della prima acquisizione. Se sei uscito in anticipo, devi pagare le tasse. Divertimento.

In generale, più un utente di criptovaluta la utilizza, più è complicato tenere traccia di tutto ciò di cui ha bisogno l'IRS, dice Chandan Lodha, cofondatore di CoinTracker , che ha sviluppato un software per aiutare nella preparazione delle tasse per quanto riguarda le monete crittografate.

Se fai cose come negoziare scambi multipli, scambiare monete multiple, o eseguire swap di una criptovaluta con un'altra, "devi fare un sacco di lavoro in contabilità e archiviazione per avere qualche speranza di ottenere le tue tasse giuste da pagare”, dice Lodha.

Alcuni trader sono riusciti a evitare di pagare le tasse sulle transazioni di criptovalute facendo appello a qualcosa chiamato "eccezione del tipo", che consente alle persone di rinviare i pagamenti delle imposte quando scambiano una proprietà con un'altra proprietà simile.

Ad esempio, se scambi la tua casa con un’altra, la quale poi acquista valore, non devi pagare le tasse su quel guadagno finché non hai i soldi per farlo (poiché l'aumento di valore è legato nella casa stessa).

Ma una disposizione della nuova legge fiscale firmata alla fine dello scorso anno limita questa eccezione al settore immobiliare, il che significa che i commercianti di criptovaluta devono pagare le tasse sulle negoziazioni cripto-per-cripto fatte dopo il 31 dicembre 2017, quando la legge è entrata in vigore.

Nulla mette in luce la mancanza di chiarezza sulle tasse di criptovaluta, proprio come un "hard fork", un evento in cui una rete di blockchain si divide e crea una seconda valuta. Un hard fork di Bitcoin lo scorso agosto ha creato Bitcoin Cash, una criptovaluta saldamente tra le prime 10 fin da subito. E che ha prodotto un guadagno eccezionale per gli utenti di Bitcoin, se lo volevano. Data la stessa quantità di Bitcoin Cash che avevano in Bitcoin. Era quel reddito? In tal caso, come dovrebbero determinarne il valore ai fini fiscali? L'IRS non ha offerto alcuna guida.

Le aree grigie non finiscono qui, dice sempre Lodha: come con ogni cripto, la tana del coniglio va in profondità, e alcune persone stanno provando tutti i tipi di trucchi per tagliare le loro tasse. Ma qualunque cosa facciano, dice Lodha, i commercianti di criptovaluta devono scegliere: o essere al sicuro ma forse pagare più del dovuto. O giocare d'azzardo pagando meno, e poi forse verrai controllato e dovrai pagare interessi e sanzioni.

Situazione fiscale più chiara in Italia

Strano a dirsi, ma la situazione fiscale rispetto alle criptovalute è più chiara nel nostro Paese. Infatti, il 2 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad un interpello di Conio, il tutto con apposito comunicato stampa intitolato “Acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali. In una risoluzione i chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscale”.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate dichiara che, per i privati, l’acquisto di Bitcoin non genera redditi imponibili. Infatti, l’acquisto di Bitcoin è considerato un’operazione a “pronti”, ovvero è un’operazione il cui pagamento viene effettuato nell’esatto momento della consegna. Ciò vuol dire: niente tasse sul capital gain.

Pertanto, il nostro Paese risulta essere l’unico con un quadro della situazione così limpido. E per quanto concerne le criptovalute, la tassazione è perfino molto vantaggiosa. Tuttavia, stiamo parlando del 2016. Bisogna capire se la posizione del Fisco italiano resterà ancora così benevola a lungo.