Economia e lavoro



Estate 2018, l'Italia on the road

domenica, 20 maggio 2018, 00:16

È il momento di pianificare le vacanze estive. Per partire alla ricerca del bello, però, non è necessario andare troppo lontano. L’Italia, infatti, offre scorci di una bellezza mozzafiato e spiagge uniche per bellezza e accoglienza. L’importante è partire con la giusta compagnia, con gli amici di sempre, alla scoperta del fascino della Penisola.

Viaggia on the road

Per un’estate diversa dal solito perché non puntare su un viaggio on the road? Approfittando della possibilità di optare per il noleggio pulmino 9 posti, grazie al supporto di piattaforme come Giffi Noleggi, per non lasciare a casa proprio nessuno? Un modo originale per viaggiare in libertà, senza schemi, concedendosi anche il lusso di qualche piacevole strappo alla tabella di marcia? Dalle isole alle Dolomiti, l’Italia offre mille e più itinerari da scoprire e gustare. Senza rinunziare al divertimento e ricordando sempre le regole di base per un viaggio in autostrade, nel segno della sicurezza.

Dal Nord al Sud, una Penisola da scoprire

Per i più temerari il primo tour è tutto in verticale. Dalla scoperta di Bolzano al relax sulle spiagge calde e morbide della Sicilia. Un’occasione perfetta per un percorso alla scoperta anche delle tante specialità gastronomiche della bella Italia. Un percorso lungo 1.535 chilometri. Un viaggio unico, alla scoperta dei tanti volti di un Paese magico, unico e capace di tenere insieme culture, stili di vita, storia e tradizioni molto diversi tra loro. Cosa vedere? Partendo dal Settentrione, tappa obbligata è Verona con la sua splendida Arena e il romantico balcone di Giulietta. Come non fermarsi a Bologna, alla scoperta della sua Piazza Grande, della Torre degli Asinelli e della sua cucina nota in tutto il mondo. E ancora Firenze, perla che fa invidia al mondo intero con la sua storia, la sua arte e il suo straordinario fascino. Qui si schiude e si svela ai visitatori la storia d’Italia, dalle sale dei Musei più noti al mondo ai tramonti inimitabili di Ponte Vecchio. Rotolando verso Sud si arriva nella Capitale. La Città Eterna aspetta i visitatori pronti per le vacanze romane. Un classico senza tempo, tappa imperdibile. È da questo momento, direzione Napoli, che si inizia ad avvertire il caldo sulla pelle e il richiamo del mare. Fermarsi nella città di Partenope per ascoltarne il canto è doveroso, senza contare che proprio da qui è possibile spingersi alla scoperta dell’incantevole Capri o di Pompei. Prima di partire alla scoperta di Palermo, del capoluogo siciliano, c’è ancora una tappa da fare: ReggioCalabria, alla scoperta del Museo Archeologico Nazionale per ammirare da vicino i Bronzi di Riace. E poi spazio allo spettacolo siciliano, lasciandosi incantare dalla maestosità della cattedrale palermitana e dal calore delle persone.

Alla scoperta della montagna

Ma chi ha detto che l’estate è solo mare? È il momento perfetto per scoprire un altro volto delle montagne. Perfetto per scoprire il Trentino, con il suo verde e le sue vallate o per lasciarsi affascinare dalla meraviglie delle Dolomiti. Tappa finale Cortina d’Ampezzo, da vivere in un’atmosfera nuova, non invernale. Ma tra Bolzano e la fine del viaggio ci sono una miriade di piccoli, incantevoli paesini da scoprire e vivere. Per gli amanti dell’architettura, invece, il percorso perfetto, guardando sempre al Settentrione, è quello alla scoperta delle ville tra Venezia (partendo da Mira con la sua Villa Widmann Foscari) e Vicenza (per ammirare Villa Cordellina Lombardi e ancora Villa da Porta “La Favorita”).

Il verde, tra Umbria e Toscana

Altro itinerario perfetto per chi sceglie la modalità on the road è quello che vede protagonista il verde del centro Italia. Dalle colline del Chianti, nel cuore della Toscana, alla scoperta dell’Umbria, con la sua tranquillità e le sue vedute che lasciano senza respiro. Un viaggio all’insegna del relax e della buonatavola, un binomio perfetto per una bella vacanza in compagnia degli amici.