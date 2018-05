Economia e lavoro



Eventi a Lucca, Bartoli (Camera di Commercio): "Grazie e complimenti agli organizzatori"

lunedì, 7 maggio 2018, 16:46

Lucca ancora una volta è riuscita a dimostrare come chi viene in questo territorio possa vivere da protagonista momenti che vanno dalla cultura all’enogastronomia, dagli eventi ai concerti, e ancora una volta si conferma l’alto valore delle manifestazioni organizzate capaci di continuare a crescere attirando un pubblico interessato e incuriosito, principalmente proveniente da fuori provincia, dimostrando il valore aggiunto e la loro importanza per la città di Lucca e per tutto il suo territorio.

“La città di Lucca – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli - in questi giorni ha ospitato eventi di grande richiamo Lucca Classica Music Festival, Anteprima Vini della Costa, ma anche Lucca Half-Marathon.

Eventi che hanno saputo offrire al pubblico presente da un lato concerti dove la musica è vista come occasione di incontro e testimone dell’avventura umana con personaggi che hanno portato il talento musicale italiano nel mondo, dall’altro un momento per scoprire i sapori e i profumi di un territorio, quello della Costa Toscana, attraverso rinomate etichette e le storie dei vigneron di fama non solo nazionale ma anche internazionale, uomini e donne di grandissimo livello che hanno creduto in questo terroir di eccellenza. Ma anche un appuntamento per atleti in un’entusiasmante corsa competitiva, che ha visto la partecipazione di professionisti e appassionati di running correre per le vie e le piazze del centro storico di Lucca.

Mi complimento e ringrazio gli organizzatori di questi eventi, dall’Associazione Musicale Lucchese, al Teatro del Giglio, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca all’Associazione Grandi Cru della Costa Toscana, a Lucca Marathon e a tutti coloro che per l’occasione hanno saputo cogliere l’opportunità di organizzare eventi collaterali.

Crediamo molto, come ente camerale, nella sinergia che viene a crearsi tra gli eventi che si svolgono sul territorio, e che hanno ruolo di attrattori per la città. Indubbia la ricaduta sul tessuto economico della città e sull’intero territorio provinciale.

Anche in quest’occasione posso affermare, in linea con la campagna The Lands of Giacomo Puccini, che come ente camerale promuoviamo da diversi anni, che scegliere Lucca e la sua provincia come destinazione del viaggio è un’esperienza unica, piacevole e indimenticabile tanto da far esclamare a tutti: It’great to be here! ”.