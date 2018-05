Economia e lavoro



I sindacati sulla Fondazione cultura: "Siamo ancora in attesa di un nuovo incontro"

martedì, 8 maggio 2018, 17:24

Con un comunicato congiunto i lavoratori, le R.S.U, le OO.SS. SLC-CGIL e FISTel-CISL intervengono in merito all'incontro per la creazione di una nuova Fondazione nella quale far confluire anche la realtà del Teatro del Giglio.

"Ad oggi non si è svolto ancora il nuovo incontro dell’Azienda con la R.S.U. e le OO.SS sul tema della creazione di una nuova Fondazione nella quale far confluire, insieme ad altri, anche la realtà del Teatro del Giglio - si legge nella nota -. Questo era l’impegno assunto dalla Direzione e dall'Amministratore Unico, dopo un passaggio con l'Amministrazione Comunale previsto per la metà di aprile. Dalle varie dichiarazioni apparse sulla stampa e dal dibattito politico in corso risulta chiaro che il progetto sta andando avanti, però non ne vengono chiariti i contorni nel dettaglio. Noi - prosegue il comunicato - avevamo chiesto un progetto di fattibilità, ovvero, per semplificare, il quadro preciso, nero su bianco, delle risorse economiche che dovranno finanziare la fondazione, il progetto culturale e le attività in concreto che essa dovrà svolgere, i nuovi spazi in cui dovrà operare, la gestione delle risorse umane atte a fare quanto sopra, i necessari passaggi giuridici. In assenza di questo noi temiamo di trovarci, magari anche all’improvviso, di fronte all’approvazione generale di un contenitore vuoto che andrà riempito in seguito, mentre crediamo che prima occorra un progetto chiaro e convincente sulla base di dati, e poi si passi all’approvazione e alla messa in atto.

Serve - conclude la nota - un percorso chiaro e di coinvolgimento, cosa del tutto assente al momento, ma al quale non siamo disposti a rinunciare e per ottenerlo siamo disposti a fare i passi necessari".