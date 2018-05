Economia e lavoro



Seminario Cna sul nuovo regolamento privacy per le imprese

martedì, 1 maggio 2018, 12:34

Il regolamento europeo che ridefinisce le regole legate al trattamento dati entrerà in vigore il 25 maggio prossimo e sarà direttamente applicato anche in Italia.

Le regole generali riguardano tutti i titolari di impresa che dovranno prima effettuare un’analisi precisa e mirata di dati generati e trattati e poi adottare le misure più efficaci e specifiche per la loro gestione e tutela. Non saranno più consentiti interventi generici o casuali.

La Cna ha deciso di organizzare un seminario specifico per spiegare come gestire il nuovo regolamento per giovedì 3 maggio 2018 dalle ore 17.30 alle ore 20 nella propria sede di Lucca (Via Romana 615/P).

Il programma prevede la presentazione da parte di Andrea Giannecchini, presidente provinciale Cna e le informazioni sul servizio di privacy della Cna di Brunella Bini, direttrice del Caf Cna di Lucca.

La relazione sarà invece tenuta da Giampaolo Rachini, responsabile di Quality Management Srl e verterà principalmente su: consenso, trattamento e protezione dei dati, il DPS; le novità; il registro dei dati e il DPO (Data Protection Officier); le responsabilità e le sanzioni.

Sono numerose le novità che interesseranno le nostre imprese ed è bene conoscerle e governarle adeguatamente per evitare di commettere errori, incorrere in sanzioni o trovarsi a dover gestire in modo poco ragionato il cambiamento. Per agevolare le imprese partecipanti saranno portati casi pratici e sarà possibile il confronto aperto con il relatore.