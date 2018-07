Al Consorzio entrano in servizio quattro nuovi guardiani idraulici: più verifiche e controlli su tutte le aree del comprensorio

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 27 luglio 2018, 00:10

Un provvedimento censorio, che vieta in maniera pressoché totale la pubblicità sul gioco e, dunque, mette a serio rischio la sopravvivenza di azienda e la conservazione di migliaia di posti di lavoro. È questo, in estrema sintesi, il commento che Casino2k ha formulato sul DecretoDignità

giovedì, 26 luglio 2018, 15:34

Rispondendo ad alcuni articoli pubblicati dai media, GAIA S.p.A. specifica di aver sempre continuato ad applicare in bolletta l'agevolazione in base al reddito ISEE a tutti gli utenti richiedenti e con i requisiti in regola, senza mai interrompere questa attività

giovedì, 26 luglio 2018, 14:04

Per il terzo anno consecutivo le eccellenze artigiane del made in Lucca saranno al centro di LuccArtigiana, la fiera promozionale dell’artigianato lucchese, in programma per il week-end dal 14 al 16 settembre, che, per la terza edizione, sarà ospite del Real Collegio

mercoledì, 25 luglio 2018, 21:38

Due termini complessi, magari non chiari alla maggior parte delle persone, per descrivere tutti quei processi da identificare e mettere in piedi all'interno di un'azienda per creare un ambiente di lavoro di qualità al minimo costo possibile

mercoledì, 25 luglio 2018, 21:11

Si è tenuto questo pomeriggio presso la sala di rappresentanza di Palazzo Ducale nella sede dell'amministrazione provinciale di Lucca, un incontro che ha fatto il punto della situazione a riguardo del Piano biennale straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto Apuo-Versiliese

mercoledì, 25 luglio 2018, 16:50

Martedì 24 luglio i dipendenti di GESAM Gas & Luce hanno ricevuto la visita del primo cittadino di Lucca, il Sindaco Alessandro Tambellini che insieme al Presidente della società, avvocato Giovanni Iacopetti, ha voluto incontrare i lavoratori prima delle ferie estive per rassicurarli circa la prossima gara per la vendita...