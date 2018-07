Economia e lavoro



Cos'è il Facility Management? I 5 motivi perché è indispensabile nella tua azienda

mercoledì, 25 luglio 2018, 21:38

Una semplice definizione di "Facility Management"

Due termini complessi, magari non chiari alla maggior parte delle persone, per descrivere tutti quei processi da identificare e mettere in piedi all'interno di un'azienda per creare un ambiente di lavoro di qualità al minimo costo possibile.

Ma quindi, in definitiva cos’è il facility management? Non si tratta, quindi, di attività connesse al core business dell'impresa, ma di una serie di servizi correlati ad esso che hanno lo scopo di migliorare l'efficienza organizzativa e renderla capace di adattarsi ai cambiamenti del mercato circostante. Per capire meglio, fanno parte del Facility Management il servizio di ristorazione e pulizia, la vigilanza, la flotta aziendale, gli impianti di illuminazione e condizionamento.... solo per fare alcuni esempi.

I 5 motivi per cui è indispensabile in un'impresa

Molte sono le ragioni per cui mettere in atto il Facility Management può portare al miglioramento della produttività aziendale e possono essere riassunti in 5 motivi:

1. si ottengono dei risparmi nel medio periodo: realizzando, ad esempio, un piano di manutenzione programmata delle attrezzature si ottengono dei risparmi ingenti perchè si evitano guasti che possono bloccare la produzione o prevenire danni molto costosi da riparare;

2. creare delle condizioni di lavoro idonee ai lavoratori li rende più produttivi: un lavoratore soddisfatto aumenta la propria produttività, perciò semplici servizi come l'aria condizionata, una buona illuminazione, il servizio mensa possono essere considerate come delle gratificazioni da parte dei dipendenti;

3. il corretto utilizzo degli spazi porta all'ottimizzazione: anche gli edifici e le loro strutture fanno parte degli obiettivi del Facility Management, infatti la loro corretta progettazione, suddivisione e utilizzo migliora la produzione e riduce i tempi morti;

4. un aumento della sicurezza personale percepita: la creazione di un servizio di vigilanza interna, soprattutto in questi periodi, non solo porta a dei vantaggi chiari ed evidenti per l'azienda verso dei terzi malintenzionati, ma viene percepita da dipendenti e clienti come un ulteriore modo in cui l'azienda "si prende cura di loro";

5. prevenire è meglio che risolvere i problemi: affidandosi a una serie di fornitori qualificati in grado fornire e mantenere nel tempo tutti i servizi di facility management si possono prevenire una serie infinita di problemi come interventi e vertenze sindacali, spese inutili, non giustificate e non preventivate, danni di immagine...

A chi rivolgersi per un risultato garantito

Molte sono le aziende che si offrono per fornire servizi di facility management. Basta digitare queste due parole su un motore di ricerca per trovare centinaia e centinaia di imprese al possibile servizio.

Ci sentiamo di consigliare l’azienda PFE S.p.A. (https://www.pfespa.com), la quale ha ormai un'esperienza trentennale in diversi campi di applicazione proponendo servizi ausiliari e socio-sanitari, gestione delle RSA, servizi tecnico-manutentivi, reception, portierato e vigilanza non armata, guardaroba, lavanderia, facchinaggio, logistica, servizio posta, disinfestazione, derattizzazione e gestione e cura del verde.

Ogni cliente è gestito in maniera altamente personalizzata, con attenti e ponderati sopralluoghi che hanno lo scopo di capire le reali esigenze e peculiarità di ogni singolo caso e situazione. Questo perchè l'attenzione e la cura del cliente sono il loro obiettivo fondamentale.