Economia e lavoro



Decreto Dignità, ecco i rischi per il settore secondo Casino2k

venerdì, 27 luglio 2018, 00:10

Un provvedimento censorio, che vieta in maniera pressoché totale la pubblicità sul gioco e, dunque, mette a serio rischio la sopravvivenza di azienda e la conservazione di migliaia di posti di lavoro. È questo, in estrema sintesi, il commento che Casino2k ha formulato sul DecretoDignità, un’iniziativa di legge nata (anche) per poter contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo, ma che potrebbe invece giocare un ruolo del tutto controproducente, andando addirittura a creare nuove situazioni d’ombra in un settore che invece dovrebbe essere sempre più trasparente.

Per poter fare il punto su quanto accaduto, Casino2k – uno dei siti internet più affidabili e autorevoli nella presentazione di nuovi casinò online con licenza – ha atteso la presentazione degli emendamenti al DL dignità, affermando di essersi così reso conto che nessun soggetto politico sia a conoscenza di tutte le parti della filiera del gioco online e delle implicazioni che un divieto totale di pubblicità può comportare. Non solo, non senza rammarico, Casino2k ha ricordato come nessuna associazione abbia voluto prendere le parti delle piccole e medie imprese italiane che operano in modo diretto o indiretto in questa filiera, con la conseguenza di aver generato una sensazione di abbandono in un comparto invece dinamico e ben popolato.

Ma per quale motivo il DecretoDignità potrebbe portare a risultati negativi, totalmente opposti rispetto a quelli che aveva cercato di alimentare? La risposta, per Casino2k, è piuttosto semplice: con il decreto legge – se non ci saranno dei cambiamenti – verrebbero penalizzati siti internet specializzati che offrono agli utenti che volontariamente li visitano, consigli e raccomandazioni su quali siano le case da gioco da frequentare e, di contro, quali piattaforme sarebbe opportuno evitare onde tenersi alla larga da trappole, frodi, truffe.

Con la sparizione di questi siti internet, schiacciati sotto il peso dell’assenza di forme di pubblicità, il pericolo è che i risultati dei motori di ricerca siano in realtà occupati da aziende con sede nei paradisi fiscali, che alimentano delle piattaforme non regolamentate in Italia, il cui obiettivo è principalmente quello di mirare al portafoglio dei clienti, piuttosto che alla loro tutela.

Insomma, come ci ricorda Casino2k, in questo modo il problema azzardopatia corre il rischio di essere amplificato, invece che contenuto, poiché se lo Stato italiano – come sta facendo – può imporre delle restrizioni significative al concessionario nazionale che è munito di licenza, nulla potrebbe contro gli operatori illegali che hanno sede all’estero.

Di qui, la proposta di Casino2k: consentire la pubblicità al gioco esclusivamente su siti internet specializzati che possono rispondere a determinati requisiti, come ad esempio l’obbligo di iscrizione dell’azienda e dei propri siti specializzati in un registro pubblicamente consultabile, o la trasparenza totale fiscale delle aziende del settore, con obbligo di pagamento delle tasse in Italia degli utili che derivano da introiti pubblicitari.

Gli aspetti da regolamentare, in buona evidenza, sono numerosi. Ma tutti possono essere disciplinati in maniera proattiva e dedicata, senza ricorrere a quella che Casino2k definisce essere una pericolosa censura totale...