Economia e lavoro



Diamanti, fanno denuncia in 20 persone

domenica, 29 luglio 2018, 08:55

In una ventina si sono rivolti all'associazione Aducons Law e Food per tutelare i propri diritti e per difendere una cifra complessiva di risparmi che supera i 300 mila euro.



"Si sono rivolti a noi - spiegano gli avvocati Francesco Atzeni, Stefano Dalle Mura e Adriana Tellini - persone che hanno visto ridursi in modo considerevole i loro risparmi, investiti in diamanti, in particolare tramite due società la Idb e la Dpi. Investimenti realizzati attraverso l'opera di intermediazione decisiva degli istituti bancari, ed in particolare appartenenti ai gruppi Unicredit, Intesa San Paolo, Banco Bpm e Monte dei Paschi di Siena. Il prezzo di valutazione a cui tali pietre preziose erano vendute, risultava più alto rispetto a quello che sarebbe stato il prezzo di realizzo e vendita, con un evidente danno per gli investitori".



"Una pratica illegittima e scorretta - commentano - contro la quale abbiamo avviato una serie di azioni a tutela di coloro che hanno richiesto un intervento: da una parte una querela rivolta alle società di investimento, dall'altra un'azione di recupero rivolta alle banche. Per di più a molti è stata prospettata come sicura una sorta di assicurazione sul valore, di cui però poi non c'è assolutamente traccia negli elenchi".



"L'associazione - concludono - invita i cittadini che si sentono truffati recarsi alla sede di via del Crocifisso n° 4 oppure telefonare allo 0583/582621 oppure 371/3993373".