Economia e lavoro



Fondazione Carilucca, si dimette Fabio Monaco

sabato, 21 luglio 2018, 21:58

Dimissioni improvvise dal consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il notaio di Viareggio Fabio Monaco, al suo secondo mandato come consigliere in rappresentanza della Versilia, si è dimesso dall'incarico. Non si conoscono i motivi che, sembra, siano di carattere personale, ma è indubbio che la decisione ha suscitato commenti di varia natura. Non si sa chi lo sostituirà, sarà il consiglio di indirizzo a scegliere la persona che occuperà il suo posto in seno al cda della fondazione.

Se qualcuno, però, volesse interpretare queste dimissioni come il segnale di un clima non più sereno all'interno del consiglio di amministrazione della Fondazione Carilucca, ebbene, sarebbe fuori tema. Da San Micheletto, infatti, alcune indiscrezioni lasciano intendere che l'attuale presidenza e i componenti del cda sono perfettamente in sella e decisi a non mollare nonostante il clima di caccia alle streghe che si è scatenato negli ultimi mesi ad opera di alcuni componenti dell'assemblea dei soci e dell'organo di indirizzo.

Nella foto: il presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini