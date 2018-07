Economia e lavoro



Il presidente della Regione Enrico Rossi a Palazzo Ducale per discutere sul progetto cave

mercoledì, 25 luglio 2018, 21:11

di gabriele muratori

Si è tenuto questo pomeriggio presso la sala di rappresentanza di Palazzo Ducale nella sede dell'amministrazione provinciale di Lucca, un incontro che ha fatto il punto della situazione a riguardo del Piano biennale straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto Apuo-Versiliese, cui fa parte la provincia di Lucca, emanato nel 2016, con termine del 2018, ma prorogato poi fino al 2020.

All'incontro, presieduto dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, erano presenti anche il presidente della provincia Luca Menesini, il procuratore di Lucca Pietro Suchan, e vari rappresentanti di Asl Toscana, Arpat e rappresentanze sindacali, più esponenti delle forze dell'ordine, tra cui Guardia Costiera e Carabinieri Forestali (ex Corpo Forestale dello Stato) per discutere appunto su una serie di obiettivi raggiunti in questo ultimo biennio sugli ambienti di lavoro nelle circa 150 cave presenti nel nord ovest della costa toscana, cui 90 quelle di Massa e Carrara e 60 quelle in Lucchesia.

Sopralluoghi e controlli in loco sui cantieri e sugli ambienti di lavoro, hanno visto innanzitutto aumentarsi notevolmente di numero con il primario obiettivo di arginare e reprimere quelle che sono le violazioni sulle norme di sicurezza sul lavoro ed ambientali, cui Asl e Arpat hanno fornito un ampio bilancio di dati di due anni di accertamenti che hanno evidenziato da una parte un discreto numero di sanzioni, ma dall'altra una serie di situazioni di perfezioni che lascia pensare ad una preziosa collaborazione tra imprese ed istituzioni.

"Puntiamo molto al dialogo con gli imprenditori" - ha sostenuto il presidente Enrico Rossi – "Controllo non è repressione, ma collaborazione". Difatti, tra gli obiettivi del piano straordinario, rientrano anche la disciplina della continua formazione e della realizzazione di concrete linee guida da fornire agli imprenditori. Tutto il sistema di monitoraggio impiegato in questo piano straordinario ha riguardato comunque, oltre al complesso settore della sicurezza sul lavoro, anche la parte ambientale, esaminata sia dai tecnici Asl e dell'Arpat, che dai nuclei operativi dei Carabinieri Forestali e dalla Capitaneria di Porto di Massa e Viareggio, in particolare per tenere sotto controllo lo spostamento della marmettola, parte del materiale di risulta che si origina con l'estrazione e la lavorazione del marmo, e che va a depositarsi e cementificarsi sui vari corsi d'acqua, dando luogo a veri e propri innalzamenti del livello dei fiumi e a sconvolgimenti lesivi della flora e della fauna fluviale e marittima.

"In merito al problema della marmettola, derivato in immense quantià" – ha aggiunto Rossi – "Sono comunque allo studio sistemi per il riciclo, magari proprio in ambiente edile". Una lunga serie di dati di controlli e procedure eseguite, sono stati esposti ai presenti, rendendo chiaro il programma di lavoro che prosegue verso la voluta diminuzione di infrazioni a scapito del miglioramento lavorativo. Per quanto riguarda la parte economica, con la proroga del piano, sono stati aggiunti al precedente finanziamento di 2 milioni e 500 mila euro, altri 750 mila euro per stanziare il progetto, procedendo all'assunzione di nuovo personale qualificato ed all'acquisto di macchinari speciali indispensabili per l'accesso in cava. Per ciò che riguarda invece la triste pagina sugli infortuni in cava, dal 2006 al 2016, gli infortuni in cava sono diminuiti dal 171 a 61, ma sono però aumentati gli incidenti mortali: uno l'anno nel 2006, 2007, 2010 e 2012, due nel 2015, quattro nel 2016 e l'ultimo due settimane fa. Nelle aziende lapidee invece, dal 2006 si sono registrati 1340 infortuni e tre incidenti mortali.

"Questo piano deve trasformarsi in legge" - ha continuato il presidente Rossi sostenuto dal procuratore Pietro Suchan. "E' necessario migliorare continuamente il dialogo con tutta la schiera di imprenditori, creando un modello definitivo di collaborazione tra le aziende e le istituzioni". Rossi si è poi soffermato sull'importanza degli ITS (Istituti Tecnici Superiori) relativi al mondo del lavoro in cava.

"Esistono ben 11 istituti tecnici superiori nella nostra regione, ed ora bisogna puntare per la creazione di un istituto tecnico che si adoperi alla formazione di futuro personale specializzato nell'ambiente di cava. E questo va messo in atto naturalmente sempre con la collaborazione tra noi e l'imprenditoria.