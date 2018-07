Economia e lavoro



“LuccArtigiana”: le novità della 3^ edizione

giovedì, 26 luglio 2018, 14:04

di giulia del chiaro

Per il terzo anno consecutivo le eccellenze artigiane del made in Lucca saranno al centro di LuccArtigiana, la fiera promozionale dell’artigianato lucchese, in programma per il week-end dal 14 al 16 settembre, che, per la terza edizione, sarà ospite del Real Collegio.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, Confartigianato, CNA, comune di Lucca e Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, è stata presentata stamani all’auditorium di Palazzo delle Esposizioni dal consigliere FBML e promotore dell’iniziativa, Umberto Chiesa, l’assessore alle attività produttive del comune di Lucca, Valentina Mercanti, la vicepresidente di CNA, Sabrina Mattei, il direttore di Confartigianato Lucca, Roberto Favilla e la presidente dell’associazione Lucchesi nel mondo, Ilaria Del Bianco.

“Saranno molte le novità dell’edizione 2018 – ha esordito aprendo l’incontro Umberto Chiesa -. Infatti oltre alla variazione del periodo, che rispetto agli scorsi anni sarà posticipato a settembre, e del luogo, che dalla sortita San Martino si sposterà al Real Collegio, la manifestazione di quest’anno tenterà anche di coinvolgere altre realtà come quella del carnevale di Viareggio che, per l’occasione, esporrà alcuni mascheroni e bozzetti del carnevale 2019”. Tra le diverse collaborazioni previste l’evento vedrà, per la prima volta, il coinvolgimento dell’associazione Lucchesi nel mondo con l’entusiasmo della presidente che ha sottolineato il desiderio e la speranza che questa nuova cooperazione, nata dalla capacità dell’associazione di portare l’identità lucchese anche altrove, possa proseguire nei prossimi anni per finire con il toccare anche altri settori, come quello della scuola, con l’obiettivo di generare una riflessione sull’importanza dell’artigianato e delle sue diverse forme.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno anche un allargamento degli spazi espositivi per, ha sottolineato l’assessore Mercanti, “affidare a ciascuna azienda partecipante maggiore spazio e consentire anche la creazione di zone da dedicare a workshop che offriranno, da un lato, opportunità di crescita nel proprio settore agli operatori e, dall’altro, un’importante occasione conoscitiva per i cittadini”. Sono previsti infatti momenti di approfondimento, tenuti da ospiti esperti e relatori noti anche a livello nazionale, su temi che spaziano dall’artigianato, all’e-commerce fino al futuro delle botteghe artigiane.

Presenti stamani, alla presentazione della manifestazione di settembre, Mattei e Favilla di, rispettivamente, CNA e Confartigianato che hanno messo in evidenza gli ottimi risultati ottenuti dalla fiera, dopo l’esordio del 2016, che è riuscita a condurre ad una stretta collaborazione tra diversi enti ed associazioni “anche se” - ha messo in evidenza Favilla – “ il settore manifatturiero lucchese è uno di quelli che ha risentito maggiormente della crisi e la manifestazione non è stata in grado, negli anni passati, di accrescere le vendite artigiane. La fiera ha reso comunque possibile un allargamento di opportunità per il settore riflettendo l’importanza di un’iniziativa di questo tipo, capace di richiamare attività di eccellenza che operano nel manifatturiero”.

Al momento sono 20 le aziende che hanno aderito con la conferma di molti dei partecipanti delle scorse edizioni ed alcune nuove adesioni. Per le aziende artigiane, interessate a mostrare al pubblico le proprie eccellenze, è ancora possibile iscriversi contattando la Fondazione Banca del Monte di Lucca. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina facebook @luccartigiana, il sito www.fondazionebmluccaeventi.it o chiamare la segreteria della fondazione al numero 0583464062.

“Ancora molte le notizie e i nomi da svelare in attesa di settembre” ha concluso Chiesa. Intanto quello che è certo è che l’evento, ad ingresso libero, aprirà, con un’inaugurazione, il 14 settembre alle 17 e proseguirà nei due giorni successivi dalle 10 alle 20.