Economia e lavoro



RC Auto per i neopatentati, a Prato costa più che a Napoli

venerdì, 20 luglio 2018, 22:53

I premi relativi alle assicurazioni RC Auto hanno visto un continuo calo negli ultimi 5 anni a causa di diversi fattori. Primo fra tutti la maggiore concorrenza messa in campo dalle compagnie assicurative, ma anche per il diffondersi servizi online che facilitano l’utente nella verifica dei costi e l’effettuazione di preventivi. Infine, anche la diffusione delle scatole nere ha contribuito a un taglio fino al 25% delle polizze RC Auto e alla riduzione dei fenomeni legati alle truffe alle compagnie.

Il premio medio è calato in tutte le regioni italiane, con la sola esclusione di alcune realtà quali Campania, Toscana, Molise e Basilicata, dove le tariffe risultano ancora più care a causa di un tasso di sinistrosità decisamente elevato. Ma questo calo delle tariffe non ha portato benefici a tutti i generi di guidatori: da questi vantaggi sono stati infatti esclusi i neopatentati. I giovani che hanno appena conseguito la patente subiscono ancora, da parte delle compagnie, prezzi abnormi e in alcuni casi proibitivi.

A sottolineare questo dato negativo è direttamente il Codacons, commentando i dati che sono stati messi a disposizione dall’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Carlo Rienzi, Presidente dell’Associazione, accoglie positivamente il calo dei prezzi dei premi RC Auto, ma sottolinea come esistano ancora categorie di utenti per cui assicurare un veicolo risulta ancora un’operazione troppo dispendiosa.

A garantire dei prezzi competitivi ai neopatentati e alle altre categorie di guidatori ci sono i servizi assicurativi messi a disposizione da UnipolSai, azienda leader nelle polizze RC Auto in Italia, che offre garanzie personalizzabili e tecnologicamente avanzate, copertura completa, assistenza h24 e la possibilità di avere un preventivo polizza auto personalizzato e richiedibile direttamente online in pochi minuti e con alcuni semplici passaggi.

Tornando ai dati Ivass sulle polizze dedicate ai neopatentati, le stesse hanno subito un rincaro del 3,1% su base annua nell’ultimo trimestre del 2017. Va aggiunto che per coloro che risiedono in province considerate ad alto tasso di sinistri, i rincari risultano ancora superiori, portando i costi per la sottoscrizione di una polizza RC Auto alle stelle.

La sorpresa negativa del caro tariffe a la provincia di Prato, che detiene il record per le tariffe dedicate ai neopatentati. Fino al 2017, in tali luoghi, assicurare un veicolo aveva un costo di 1.111 euro, cifra che supera addirittura quella che viene pagata in provincia di Napoli, ferma a 948 euro. Secondo il Codacons è ancora tanto il lavoro che va fatto da parte delle compagnie assicurative e delle Istituzioni al fine di garantire un effettivo abbattimento delle tariffe per tutte le categorie di assicurati. Il settore necessita ancora di regole più dettagliate e finalizzate a preservare gli automobilisti da rincari o tariffe ingiustificate.

Proprio in questa direzione sta lavorando anche l’Unione Europea, che sta esaminando nelle proprie commissioni un pacchetto di nuove proposte finalizzate a uniformare il settore assicurativo e a rendere le tariffe ancora più concorrenziali, visto che si tratta di una voce che pesa in modo consistente sul bilancio di ogni famiglia.