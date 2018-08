A Lucca un corso per diventare olivicoltore-frantoiano

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 29 agosto 2018, 15:12

Nessuna corsa ad accaparrarsi le licenze per la somministrazione di alimenti e bevande in centro storico prima dell'entrata in vigore della moratoria. È quanto emerge dai dati presentati oggi dall'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti e dal dirigente Graziano Angeli in commissione sviluppo economico

martedì, 28 agosto 2018, 11:46

Apicoltura più semplice e tutelata in Toscana. Buona notizie per gli apicoltori della lucchesia. Approvato dal consiglio regionale della Toscana la nuova legge per l’apicoltura toscana che modifica la normativa del 2009 ridefinendo l'esercizio, la tutela e la valorizzazione del settore

lunedì, 27 agosto 2018, 13:02

Soddisfatto il presidente Roberto Capobianco: “Giornata storica, i contratti Conflavoro Pmi sono pienamente legittimi. Basta caccia alle streghe e sanzioni arbitrarie alle imprese”

martedì, 21 agosto 2018, 15:18

Aumenta la sicurezza idraulica ed ambientale sul tratto cittadino del Pubblico Condotto Lucchese, grazie alla collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e il Comitato Guardare Lucca

venerdì, 17 agosto 2018, 18:56

Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca, ha inviato un comunicato che riguarda l’interruzione del servizio di smaltimento dei reflui provenienti da ospedali e privati e tutti coloro che non possono conferire nella pubblica fognatura

giovedì, 16 agosto 2018, 09:27

Profondamente colpita dall'immane tragedia che si è verificata oggi a Genova, che ha coinvolto anche tanti ospiti della città in questo periodo di vacanze, Banca Carige è vicina alle famiglie delle vittime travolte dal crollo di Ponte Morandi ed ha immediatamente deciso di avviare una raccolta fondi a loro favore...