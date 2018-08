Economia e lavoro



Bloccato il ritiro dei reflui provenienti da scarichi civili. Seriamente preoccupata Confartigianato Imprese Lucca

venerdì, 17 agosto 2018, 18:56

Come è ormai noto - esordisce nella nota Confartigianato Lucca - a seguito di una sentenza del TAR della Regione Lombardia del 20 luglio, è, di fatto, bloccato il conferimento dei rifiuti derivanti dagli scarichi fognari agli impianti autorizzati a riceverli per il successivo trattamento. Tali reflui sono il risultato di un servizio di pulizia da parte di aziende autorizzate e specializzate in tale attività e sono richiesti, a titolo oneroso, da soggetti pubblici o privati fra i quali segnaliamo gli ospedali, le attività commerciali, altri soggetti che non conferiscono nella pubblica fognatura.

La sentenza del TAR della Lombardia - continua il comunicato - è stata applicata anche dai Gestori del Servizio Idrico Integrato della Toscana per cui ci troviamo in una fase emergenziale nella quale il conferimento in discarica dei “fanghi da depurazione” è anche da noi sospeso e ciò nonostante l’ordinanza n. 2 del 3 agosto 2018 del Presidente della Giunta Regionale Toscana il quale

DISPONE

“ 1) il conferimento presso gli impianti di discarica indicati nell’alleagto1, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le modalità ivi specificate dei quantitativi dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane in esso specificati prodotti dagli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato e facente parte dell’Autorità Idrica Toscana ai sensi della L.R. 69/2011;

2) che la durata della presente ordinanza è pari a 4 mesi, dalla data di approvazione reiterabili a seconda della normativa vigente. “

Omissis …..

Dunque - continua Confartigianato Imprese Lucca - qualcosa non ha funzionato in questa ordinanza visto che permane il fermo e non è possibile smaltire i reflui. Infatti, pare che i gestori dei depuratori interessati dall’ordinanza non possano conferire i fanghi di depurazione alle discariche indicate nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana in quanto i fanghi stessi, provenienti dagli impianti, conterrebbero una percentuale di umidità superiore a quella accettabile dalle discariche stesse. Considerato il periodo feriale e il ridotto funzionamento degli impianti da parte dei gestori occorre, urgentemente, accertare come mai i diretti interessati, impianti di depurazione e discariche riportate nell’ordinanza più volte citata, non possano dare seguito ad un simile provvedimento.

Ribadiamo - prosegue Confartigianato Lucca - che l’interruzione del servizio determina l’impossibilità per le imprese di lavorare e di garantire quegli standard di attività necessari ad assicurare l’igiene pubblica, la sicurezza e la tutela ambientale ed anche la salute e la sicurezza di strutture sia pubbliche che private grandi o piccole che siano. Invitiamo la Regione Toscana a fornire, con urgenza, le indicazioni necessarie alle imprese del settore per riattivare quel servizio di smaltimento dei reflui che è essenziale per la collettività.