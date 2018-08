Carige stanzia 100 mila euro per le vittime di Genova

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 14 agosto 2018, 10:39

Un appuntamento importante per i produttori, per far comprendere la ricchezza dei loro manufatti, e per i consumatori, che sempre più apprezzano la qualità delle nostre produzioni tradizionali, "DOCG"

lunedì, 13 agosto 2018, 13:14

"Il diritto di sciopero regolamentato è una priorità e dovrà essere strumento di lotta sindacale essenziale per tutti i poliziotti": questo il grido di Gianluca Pantaleoni, Segretario Nazionale Vicario della CONSAP

venerdì, 10 agosto 2018, 16:11

Un aumento di accessi che ha coinvolto sia le strutture dell’entroterra che quelle presenti sulla costa, a prescindere dai flussi turistici. E’ il fenomeno a cui sta assistendo in questo caldo agosto

venerdì, 10 agosto 2018, 11:39

Della debole dinamica economica risente soprattutto il comparto artigiano, in calo del -1,7 per cento sui dodici mesi, che scende a 11 mila 357 unità attive a fine giugno arrivando a rappresentare il 31,1 per cento del complesso imprenditoriale provinciale

giovedì, 9 agosto 2018, 17:16

197 le fontane censite. Le 71 fontane del comune saranno dotate di contatore e di rubinetti (laddove già non ci sono) e di un limitatore di flusso di portata: in questo modo diventerà impossibile utilizzarle per usi non domestici

mercoledì, 8 agosto 2018, 15:42

Ad un anno dalla prima mostra mercato dei prodotti artigianali che la Cna di Lucca ha organizzato in Piazza Napoleone, in collaborazione con PiazzainArte, l’associazione fa un consuntivo dell’attività che ha riscosso un successo di pubblico ed un particolare apprezzamento dai turisti che hanno scelto la città come luogo di...