Economia e lavoro



Commercio, nessun boom nelle richieste di licenze

mercoledì, 29 agosto 2018, 15:12

di eliseo biancalana

Nessuna corsa ad accaparrarsi le licenze per la somministrazione di alimenti e bevande in centro storico prima dell'entrata in vigore della moratoria. È quanto emerge dai dati presentati oggi dall'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti e dal dirigente Graziano Angeli in commissione sviluppo economico.

Era stata la lista civica SìAmo Lucca a sollevare il tema. Secondo la lista civica il fatto che la giunta avesse più volte annunciato l'approvazione della moratoria avrebbe fatto aumentare le richieste di licenze, per anticipare l'entrata in vigore del blocco. Ma secondo i dati presentati in commissione, le richieste da ottobre a oggi sono state solo 11, e oltretutto alcune riguardano l'ampliamento di attività già esistenti. Erano state 61 da gennaio 2016 a ottobre 2017.

In commissione, l'assessore ha sostenuto che i suoi annunci sarebbero serviti da deterrente all'apertura di nuove attività in attesa che si creassero le condizioni legali per approvare la moratoria, e che comunque era giusto far sapere le intenzioni dell'amministrazione comunale agli operatori economici per evitare di far loro perdere soldi inutilmente.