Il Ceis presenta i lavori realizzati dai giovani ospiti con il contributo della Fondazione Crl e di Ikea

mercoledì, 1 agosto 2018, 17:03

Tra i paesi che si sono dimostrati più favorevoli alle criptovalute c'è sicuramente l'Argentina. Infatti, la nazione sudamericana ha iniziato a prendere in considerazione seriamente i prezzi delle monete virtuali, tra cui LTC, BTC e ETH attraverso investimenti nell'installazione di sportelli per criptovalute su tutto il territorio nazionale

mercoledì, 1 agosto 2018, 15:30

I cittadini, le associazioni e anche i migranti richiedenti asilo, ospitati nelle strutture di accoglienza presenti sul territorio, possono contribuire a tenere pulito il Canale Nuovo e la rete irrigua della Piana: il reticolo idraulico cioè, che oltre ad assicurare l’approvvigionamento d’acqua a campi e colture, fornisce un contributo importante...

martedì, 31 luglio 2018, 16:35

La giunta regionale toscana ha infatti approvato una delibera, presentata dall'assessore alla casa Vincenzo Ceccarelli, che autorizza il re-investimento per interventi di manutenzione straordinaria di circa 5 milioni 629 mila euro tratti dalle risorse che il Lode di Lucca ha ricavato dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare nelle annualità tra...

martedì, 31 luglio 2018, 16:03

Un ringraziamento particolare da parte del presidente della Camera di Commercio alla D’Alessandro e Galli per la riuscita di questa prestigiosa ventunesima edizione, nonché per gli imponenti investimenti in promozione su tutto il territorio nazionale e non solo

domenica, 29 luglio 2018, 08:55

In una ventina si sono rivolti all'associazione Aducons Law e Food per tutelare i propri diritti e per difendere una cifra complessiva di risparmi che supera i 300 mila euro

venerdì, 27 luglio 2018, 14:03

Cresce la vigilanza e il controllo del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord su tutte le aree del territorio di competenza, al fine di garantire una sempre maggiore sicurezza idraulica dell’intero comprensorio