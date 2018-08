Economia e lavoro



L'Argentina è il nuovo paradiso per le criptovalute?

mercoledì, 1 agosto 2018, 17:03

Tra i paesi che si sono dimostrati più favorevoli alle criptovalute c'è sicuramente l'Argentina. Infatti, la nazione sudamericana ha iniziato a prendere in considerazione seriamente i prezzi delle monete virtuali, tra cui LTC, BTC e ETH attraverso investimenti nell'installazione di sportelli per criptovalute su tutto il territorio nazionale. Se infatti durante il corso del 2017 erano stati annunciati circa 200 ATM (corrispondenti ai nostri Bancomat) per Bitcoin, ora i numeri in gioco sembrano essere molto maggiori.

Il Banco Central de la República Argentina ha annunciato di aver iniziato un progetto per "ammorbidire" le regole nel settore finanziario. Tra le iniziative contemplate dai nuovi regolamenti c'è anche la possibilità per i centri commerciali di installare degli sportelli per criptovalute, principalmente Bitcoin. L'operazione potrebbe essere gestita dalla compagnia americana Odyssey Group, che si è già occupata dell'installazione di "crypto-sportelli" negli Stati Uniti ed ha annunciato l'installazione di ben 4.000 ATM in tutto il territorio argentino.

I numeri salgono ulteriormente se si considera un periodo di medio lungo termine. Odyssey infatti ha in programma di installare più di 5.000 Bancomat in due anni e addirittura 30.000 nei prossimi anni. L'obiettivo dichiarato è diffondere nel paese gli asset digitali innovativi come le critpovalute. Se in passato questi sportelli permettevano solo le transazioni in Bitcoin, Ethereum e Litecoin, per citare le valute più famose, le nuove regole permetteranno anche di gestire altri servizi finanziari come gli acquisti tramite carte prepagate o le applicazioni e-commerce.

Il progetto è talmente concreto che sono già emersi i costi dell'installazione degli ATM. I centri commerciali e i negozi che vorranno avere uno di questi futuristici sportelli Bancomat dovranno mettere in conto un investimento di circa 10.000 dollari. Di questi circa 8.000 dollari, a cui bisogna aggiungere l'IVA, saranno per l'effettivo acquisto della macchina, mentre altri 1.500-2.000 dollari serviranno per l'installazione. Una caratteristica unica degli ATM di Odyssey è che vengono gestiti direttamente dalla compagnia, eliminando in questo modo le assicurazioni. Inoltre, l'esercizio commerciale può trattenere una percentuale su ogni transazione.

Il tempo necessario per il ritorno dell'investimento dipende proprio dalla percentuale di ritenuta sulle transazioni, che verrà negoziata caso per caso direttamente con l'azienda produttrice. Comunque, si stima che il ROI(Return On Investment) potrebbe arrivare dopo circa 5 o 6 mesi, mentre i primi profitti dopo circa un anno dall'installazione.

Se l'Argentina si dimostra tra le nazioni più avanti nel campo delle valute digitali, non si può dire altrettanto per la sua valuta nazionale. Il Peso argentino è nuovamente in crisi e il suo valore continua a deprezzarsi nei confronti del dollaro americano, nonostante un ennesimo intervento della banca centrale del paese.

Insomma, sembra che dove la valuta ufficiale è particolarmente debole sia maggiore l'interesse per gli asset come le criptovalute. Questi paesi si dimostrano essere terreno fertile per gli investimenti in commodities alternative come le criptovalute.