Economia e lavoro



Polizia, diritto di sciopero, Pantaleoni (CONSAP): "Strumento di rivendicazione fondamentale"

lunedì, 13 agosto 2018, 13:14

"Il diritto di sciopero regolamentato è una priorità e dovrà essere strumento di lotta sindacale essenziale per tutti i poliziotti": questo il grido di Gianluca Pantaleoni, Segretario Nazionale Vicario della CONSAP, la Confederazione Sindacale di Polizia tra i sindacati maggiormente rappresentativi della Polizia di Stato che in queste settimane ha impostato le procedure interne per l’avvio dei congressi locali e provinciali in tutta la penisola italiana per poi terminare con la celebrazione del IV^ Congresso Nazionale, previsto per la fine dell’anno in corso, dove si eleggerà, tramite il voto dei delegati provenienti da tutta Italia, la nuova classe dirigente del sindacato .

“Il diritto di sciopero per la Polizia è stato da sempre uno dei maggiori punti principali di programma, considerandolo lo strumento di maggior pressione in possesso dei lavoratori per reclamare i propri diritti - afferma Pantaleoni della CONSAP - e occorrerebbe abrogare il divieto anche a tutti i poliziotti come avviene alla Magistratura, garantendo certamente i servizi primari di sicurezza. L’art. 84 della Legge 121/81 urta con l’art. 40 della nostra Costituzione che scrive di uguaglianza dei cittadini e lavoratori e proprio per questo andrebbe riformata la norma, guardando l’esempio dei paesi esteri come in Austria, dove le forze dell’ordine possono scioperare con forme e modi opportuni”.

"La CONSAP che, come anticipato, ha avviato le fasi congressuali in tutta ITALIA pone al centro della propria agenda di programma quindi il diritto di sciopero “nella consapevolezza che la classe politica di maggioranza – continua Pantaleoni - con il Ministro Salvini in testa ben comprenderanno le nostre ragioni”.