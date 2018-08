Tambellini: "Entro la fine dell'anno l'orto botanico avrà un curatore"

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 31 agosto 2018, 10:46

Bombe d'acqua, grandinate e poi di nuovo sole e temperature oltre la media stagionale. Tutti fenomeni tipici del clima tropicale che non hanno risparmiato la Toscana in questo scorcio d'estate, colpendo in modo particolare il settore agricolo e danneggiando circa il 20 per cento dei prodotti ortofrutticoli made in Tuscany.

giovedì, 30 agosto 2018, 18:11

“Siamo abbastanza fiduciosi che nel giro di qualche giorno l'emergenza “pozzi neri” dovrebbe avviarsi verso una soluzione e così le nostre aziende potranno tornare alla loro normale attività”. Esordisce in questo modo il direttore di Confartigianato, Roberto Favilla, dopo che nei giorni scorsi si era rivolto a diversi consiglieri regionali...

giovedì, 30 agosto 2018, 12:26

Il corso gratuito, finanziato da Regione Toscana e FSE, prevede un percorso formativo di 600 ore delle quali 420 di aula e 180 di stage presso imprese del settore. E’ rivolto a disoccupati ed inoccupati

mercoledì, 29 agosto 2018, 15:12

Nessuna corsa ad accaparrarsi le licenze per la somministrazione di alimenti e bevande in centro storico prima dell'entrata in vigore della moratoria. È quanto emerge dai dati presentati oggi dall'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti e dal dirigente Graziano Angeli in commissione sviluppo economico

martedì, 28 agosto 2018, 11:46

Apicoltura più semplice e tutelata in Toscana. Buona notizie per gli apicoltori della lucchesia. Approvato dal consiglio regionale della Toscana la nuova legge per l’apicoltura toscana che modifica la normativa del 2009 ridefinendo l'esercizio, la tutela e la valorizzazione del settore

lunedì, 27 agosto 2018, 13:02

Soddisfatto il presidente Roberto Capobianco: “Giornata storica, i contratti Conflavoro Pmi sono pienamente legittimi. Basta caccia alle streghe e sanzioni arbitrarie alle imprese”