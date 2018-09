Economia e lavoro



Al via l’ ITS in Hospitality Management, il corso cofinanziato dalla regione Toscana per lavorare nel settore alberghiero

lunedì, 10 settembre 2018, 15:34

Un percorso professionalizzante per lavorare nel settore alberghiero.È la proposta formativa del corso ITS in Hospitality Management per le strutture ricettive (Homa), che verrà presentato con uno speciale open day il prossimo lunedì 17 settembre alle ore 11 presso la Chiesa dell’Alba dell’Hotel Ilaria in Via San Nicolao 63 a Lucca.

I corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore) sono progetti formativi alternativi all’università cofinanziati dal POR FSE 2014-2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Il corso ITS Homa è una vera e propria scuola di specializzazione dedicata al settore turistico. Con un programma biennale di 2.000 ore, di cui 900 dedicate a un’esperienza di stage, il percorso formativo consentirà agli studenti di acquisire gli strumenti operativi e manageriali utili ad una corretta gestione dell’impresa turistico-ricettiva, con un focus specifico alle tematiche del front office, del marketing e del revenue; gli allievi inoltre svilupperanno le competenze economico-finanziarie utili ad affiancare la direzione di aziende alberghiere nazionali e internazionali per promuovere e rendere più competitiva la struttura in un contesto sempre più dinamico e globale. Ogni fase del percorso formativo prevede infine lo stretto coinvolgimento delle imprese turistico – ricettive, garantendo in questo modo agli studenti un approccio pratico alla materia.

È prevista la frequenza obbligatoria per almeno il 70% delle ore totali. Le lezioni si svolgeranno in parte presso la sede di Fondazione Campus in parte presso l’istituto Pertini di Lucca.

All’interno del corso gli studenti potranno usufruire di tutti i servizi di eccellenza della Fondazione Campus tra cui il supporto di un ufficio Career Service, che fornirà un vero e proprio servizio di consulenza aiutando i giovani a individuare l’esperienza di stage più adatta e ad avviare la propria carriera, grazie ad attività seminariali e di orientamento professionale.

Al termine del percorso ai partecipanti che supereranno l’esame finale, sarà rilasciato il diploma statale di Tecnico Superiore, corrispondente al 5° livello EQF (European Qualification Framework). È previsto anche il rilascio di crediti universitari.

Il corso inizierà entro il 31 ottobre 2018 ed è rivolto a 25 giovani tra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla data di scadenza dell’avviso) in possesso di diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado oppure di attestato di frequenza di un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno.

Per iscriversi è necessario compilare l’apposita domanda scaricabile online dal sito di Fondazione Campus (www.fondazionecampus.it) entro le ore 13 di lunedì 15 ottobre.

Nella giornata di open day, lunedì 17 settembre alle ore 11 presso la Chiesa dell’Alba dell’Hotel Ilaria in Via San Nicolao 63, sarà a disposizione un responsabile di Fondazione Campus per il supporto alle iscrizioni. Per informazioni telefonare allo 0583 333420 o inviare una mail all’indirizzo itshoma@fondazionecampus.it.