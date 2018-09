Economia e lavoro



Conflavoro Pmi ospita a Lucca il guru italiano del business training Sergio Borra

sabato, 8 settembre 2018, 08:54

La ‘Dale Carnegie’ da oltre un secolo è la prima realtà formativa al mondo nel business training e nella leadership manageriale. Una vera e propria istituzione presente in oltre 90 Paesi e che tra pochi giorni, venerdì 14 settembre, approderà a Lucca con Sergio Borra, fondatore e Ceo della ‘Dale Carnegie Italia’.

L’evento, gratuito e a numero chiuso, si intitolerà ‘Le 7 caratteristiche dei top performer’e introdurrà i partecipanti alla scoperta delle peculiarità che contraddistinguono i veri leader. Un’iniziativa irrinunciabile resa possibile dalla solida sinergia tra Conflavoro Pmi e la ‘Dale Carnegie’. Il workshop formativo si svolgerà nella sede di Conflavoro Pmi Lucca, in via del Brennero, 1040/BH a partire dalle 17:30. Per partecipare è necessario iscriversi seguendo le indicazioni reperibili su https://goo.gl/oHuPMB.

“Oggi – spiega il business strategist Enzo Capobianco – per distinguersi dai competitor occorre migliorare continuamente le proprie competenze. Sapersi mettere in discussione senza superbia, a prescindere dal tipo e dalla dimensione del business svolto . Un training accurato e costante, in una società altamente competitiva come la nostra, è essenziale per il piccolo artigiano di quartiere così come per il manager della multinazionale. Solo così si arriva al successo nel proprio settore e si dettano i ritmi del mercato”.

Sergio Borra arriva a Lucca grazie all’amicizia e alla partnership con l’associazione delle piccole e medie imprese Conflavoro Pmi. Il fondatore della ‘Dale Carnegie Italia’ è un vero e proprio guru della formazione imprenditoriale e introdurrà solo per pochi il celebre metodo di formazione della ‘Dale Carnegie Training’ di New York. Il workshop rientra nel ciclo di eventi ‘Aperitivo in Conflavoro’, organizzato dall’associazione datoriale per dedicare agli imprenditori del territorio la possibilità di ampliare le loro conoscenze di business all’insegna del relax informale.

Quello del 14 settembre con Sergio Borra, quindi, sarà un vero e proprio evento esclusivo per 40 imprenditori del Centro Italia. Un’occasione imperdibile per chi sa guardare oltre e capire l’importanza dell’essere performanti. Aperto anche ai non associati di Conflavoro Pmi, il workshop formativo sarà preceduto da un calice di benvenuto e seguito da un aperitivo a buffet curato dal Caffè Celide di Lucca.