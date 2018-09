Economia e lavoro



Ecol Studio, nuova sede operativa a Milano

giovedì, 6 settembre 2018, 15:08

Ecol Studio, in un’ottica di rafforzamento della propria posizione nel mercato italiano, struttura una nuova sede a Milano.



Il nuovo ufficio, ubicato a Lissone, sarà guidato da Gabriele Cattaneo, consulente di comprovata esperienza nel settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



Il nuovo sito, operativo su tutta la Lombardia e non solo, si occuperà principalmente di implementare progetti innovativi e attività consulenziali e di formazione in collaborazione con il team di esperti di Lucca. Inoltre il team milanese, in appoggio al laboratorio centrale, svolgerà tutte le attività di analisi dei campioni.



Ecol Studio è un’azienda italiana specializzata in analisi di laboratorio, consulenza e formazione che opera con successo da oltre 36 anni negli ambiti della qualità del prodotto, dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, ha diverse sedi operative nel territorio: Lucca, Padova, Ravenna, Udine, Torino e adesso anche Milano che prima contava l’ufficio della sede legale.



La nuova struttura di Milano ha lo scopo di rafforzare la posizione di Ecol Studio e la presenza del brand sul territorio, inoltre la maggiore vicinanza rispetto a clienti importanti del nord ovest conferma la volontà dell’azienda di orientarsi alle loro esigenze e offrire, grazie ad un presidio costante, una migliore efficacia nei loro confronti



“L’apertura del nuovo ufficio di Milano permetterà a Ecol Studio di essere ancora più vicino ai suoi clienti e rispondere con ancora più precisione e tempestività alle richieste delle aziende confermandosi un partner efficiente”, conferma Claudio Fornari, Amministratore Delegato di Ecol Studio S.p.A

Gabriele Cattaneo, responsabile della sede di Milano, si occuperà principalmente di consulenza offrendo ai clienti tutti i servizi distintivi che caratterizzano Ecol Studio nei diversi ambiti: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e qualità del prodotto. Assieme a lui un team di esperti seguirà i diversi clienti proponendo i tanti servizi innovativi e a valore aggiunto di Ecol Studio.

“La nuova sede di Milano rappresenta un ulteriore step nel percorso di crescita che l’Azienda, tra i leader sul mercato italiano, sta compiendo a grossi passi anche in Europa e contribuisce a confermare Ecol Studio una delle realtà sempre più strutturate del settore.”, conclude con soddisfazione Claudio Fornari.



Nelle prossime settimane è prevista una inaugurazione per presentare ufficialmente il team e i numerosi progetti in via di sviluppo. Per coloro che volessero ricevere l’invito, lo si può fare scrivendo una mail a: marketing@ecolstudio.com