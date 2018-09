Economia e lavoro



I prestiti per pensionati: le novità dell’Inps

giovedì, 27 settembre 2018, 17:13

L’ex INDPAP, oggi confluito in una sezione dell’INPS, da sempre prevede la possibilità per i pensionati di accedere a dei prestiti per pensionati a condizioni molto agevolate ed eccellenti. Negli ultimi anni, con l’allungarsi dell’età media, sempre più pensionati fanno richiesta di piccoli o grandi finanziamenti ed il mercato si è adeguato predisponendo soluzioni su misura per loro. Fra le soluzioni migliori, indubbiamente, i prestiti per pensionati INPS, per ex lavoratori del settore pubblico.

Con prestiti per pensionati INPS facciamo riferimento a quei prodotti di credito destinati a persone con più di 65 anni, per mezzo della cessione del quinto e con prestiti personali (ma anche alle loro famiglie), se queste persone soddisfano alcune condizioni. I tassi e le condizioni contrattuali sono estremamente agevolate (con gli ultimi adeguamenti il tasso di interesse si attesta intorno al 4,25%) e rendono quindi questi prodotti sempre molto noti e richiesti.

I vantaggi del finanziamento per pensionati

Secondo prestitiperpensionatiok.it il prestito a pensionati può essere richiesto con meno ostacoli e difficoltà rispetto a finanziamenti normali; questo perché la pensione è una garanzia alla quale le banche guardano con molta benevolenza, e in genere quindi questo tipo di prestiti sono concessi rapidamente e in modo vantaggioso.

TAN e TAEG sono molto più contenuti rispetto ai finanziamenti normali, e spesso questi finanziamenti sono disponibili anche per i protestati e cattivi pagatori, con la formula della cessione del quinto della pensione.

Il pensionato che riceve il prestito potrà poi restituirlo in rate mensili, che vengono tolte direttamente dalla pensione; nel caso della cessione del quinto, come si sa, la rata non può essere superiore ad un quinto della pensione netta percepita dal soggetto. Inoltre la durata massima del prestito con cessione del quinto è di 10 anni, difficilmente sono concessi a chi ha superato i 75-80 anni ma dipende dalla banca.

Tipologie di prestiti per pensionati



I prestiti per pensionati INPS sono di diverso tipo e sono destinati agli ex lavoratori del settore pubblico.

Ci sono diverse tipologie di prestiti per pensionati INPS che sono differenziati secondo le modalità di erogazione, l’importo e la finalità del finanziamento.

Possiamo distinguere:

Prestiti con cessione del quinto

prestiti pluriennali garantiti

prestiti pluriennali diretti

piccoli prestiti.

Rivolgendosi all’apposito settore INPS è possibile ottenere le informazioni vigenti circa i requisiti di età, della pensione, e altre informazioni per accedere ai prestiti per pensionati migliori al momento disponibili. In questo modo si potrà trovare la soluzione migliore per le proprie esigenze e sulla base dell’età e della pensione.

Oltre a questi finanziamenti erogati dall’Inps va sottolineato che anche presso banche e finanziarie è possibile ottenere l’accesso al credito a condizioni estremamente vantaggiose. Sono tanti, infatti, gli istituti di credito che erogano con una certa facilità se a richiedere il finanziamento è un pensionato.

Il motivo è da ricercare nella maggiore garanzia reddituale (essendo la pensione pagata dallo stato dovrebbe fallire questo per venire meno il reddito) che il pensionato è in grado di fornire.

In questo caso i tassi di interesse applicati variano, ovviamente, da un istituto di credito all’altro ma in linea di massima si attestano su valori molto vicini a quelli stabiliti dall’Inps.