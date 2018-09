Economia e lavoro



Ispettori ambientali e telecamere trappole contro i furbetti dei rifiuti

giovedì, 13 settembre 2018, 17:15

di eliseo biancalana

Via libera delle commissioni ambiente e regolamenti all'introduzione della figura dell'ispettore ambientale. Il relativo regolamento è stato presentato dall'assessore Francesco Raspini e dal comandante della polizia municipale Maurizio Prina. Hanno votato a favore i consiglieri di centrosinistra, astenute le minoranze. In arrivo anche due telecamere-trappole che serviranno a beccare sul fatto i furbetti.

Raspini ha spiegato che la figura è introdotta per contrastare il fenomeno "particolarmente brutto e fastidioso" dell'abbandono dei rifiuti. Sulla scorta di alcune esperienze di altre città, l'ispettore ambientale sarà un incaricato di pubblico servizio, che supporterà l'attività della municipale. Gli ispettori non potranno emettere provvedimenti sanzionatori. Il loro compito sarà segnalare alla municipale i comportamenti scorretti, producendo una relazione dettagliata. Gli ispettori saranno scelti su base volontaria tra i dipendenti comunali e tra il personale di Sistema Ambiente. La figura può essere altresì ricoperta anche dalle guardie ambientali volontarie.

"La loro attività è esclusivamente di vigilanza e di controllo" ha detto Prina sugli ispettori ambientali. Ricevuta la segnalazione, spetterà alla municipale la fase di istruttoria e la redazione del verbale finale con l'eventuale sanzione. Gli ispettori seguiranno un'apposita formazione, dovranno sostenere un esame, saranno nominati dal sindaco e dovranno portare un segno di riconoscimento che li renderà facilmente riconoscibili. Saranno coordinati dalla municipale. I nuovi ispettori potrebbero essere in servizio già a inizio anno nuovo.

Il comune ha inoltre comprato due telecamere-trappole mobili che saranno nascoste in alcuni luoghi del territorio. Dei cartelli avviseranno che le aree dove potranno essere installate le trappole sono videosorvegliate.