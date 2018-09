Economia e lavoro



It's Tuscany protagonista a LuccArtigiana

mercoledì, 12 settembre 2018, 11:41

Il 15 e 16 settembre, dalle 10 alle 20, si svolgerà la terza edizione di LuccArtigiana, che darà spazio e visibilità alle realtà produttive lucchesi di alta qualità. Tra le 'new entry' presenti all'evento si inserisce anche It's Tuscany, piattaforma web e mobile di marketing territoriale per conoscere ed acquistare i migliori prodotti della Toscana, direttamente dalle aziende del territorio. Il portale si erge ad ambasciatore nel mondo della "toscanità", dando l'opportunità a chiunque di acquistare un prodotto toscano d'eccellenza, aiutando le aziende ad ampliare la propria geografia di mercato.

Inserendosi perfettamente nello stimolante contesto di LuccArtigiana, It's Tuscany terrà un workshop, domenica 16 settembre alle ore 18, in cui spiegherà alle aziende come il network e il marketing territoriale possano aiutare le imprese toscane e di conseguenza come possano affermarsi nel mercato globale. Nel workshop saranno analizzate le moderne strategie di posizionamento sul web e come queste possano essere sfruttate per portare valore sul territorio e verso le aziende che in quel contesto producono beni e servizi.

Il portale It's Tuscany si inserisce in un trend in rapida espansione sul web, che vede nelle piattaforme e nel network di imprese una risposta alla crescita della complessità dei progetti digital, con alcuni plus che lo rendono una piattaforma unica nello scenario mondiale: primo fra tutti, uno dei brand regionali più amato al mondo: la Toscana.