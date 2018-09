Presentate alle categorie economiche le linee generali del bando per l'affidamento in concessione del complesso del Mercato del Carmine

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 28 settembre 2018, 11:47

L’ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti Ambiente) ha pubblicato le tariffe luce e gas del IV trimestre 2018 per il mercato di tutela. A partire dal mese di ottobre, la spesa per l'energia registrerà un incremento del 7,6 per cento per l'energia elettrica e del 6,1 per cento per...

giovedì, 27 settembre 2018, 17:13

L’ex INDPAP, oggi confluito in una sezione dell’INPS, da sempre prevede la possibilità per i pensionati di accedere a dei prestiti per pensionati a condizioni molto agevolate ed eccellenti

giovedì, 27 settembre 2018, 14:26

Soppressione dello split payment, del reverse charge, della comunicazione trimestrale delle IVA e di chiarimenti sulla tempistica dell’obbligo di fatturazione. Oltre a velocizzare il rimborso dell’IVA. Sono queste le richieste che la Cna considera necessarie in vista dell’obbligo della fatturazione elettronica per le imprese

mercoledì, 26 settembre 2018, 17:02

Tra gli oltre 1200 infermieri, ostetriche e OSS dell'ambito territoriale di Lucca, alcuni sono stati premiati all'interno del congresso aziendale "Accompagnare la vita" organizzato dal dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche

mercoledì, 26 settembre 2018, 17:01

Si rinnova l’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il mondo della Scuola. L’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione ha infatti deliberato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’attivazione di un nuovo bando rivolto alle amministrazioni comunali e dedicato a progetti di recupero e adeguamento dell’edilizia...

mercoledì, 26 settembre 2018, 11:40

La galoppata del prezzo della cellulosa sul mercato mondiale è stata e rimane impetuosa: dall'inizio del 2017 la fibra lunga è aumentata del 52 per cento e quella corta del 63 per cento