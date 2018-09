Proseguono i FunLab per i più piccoli di Cartasia-Lucca Biennale

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 10 settembre 2018, 16:31

L’associazione delle piccole e medie imprese Conflavoro Pmi, tramite il presidente Roberto Capobianco, accoglie con favore uno degli ultimi annunci del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che prevede la creazione di un solo codice per il lavoro e garantisce modifiche e semplificazioni al codice degli appalti.

lunedì, 10 settembre 2018, 15:34

Un percorso professionalizzante per lavorare nel settore alberghiero.È la proposta formativa del corso ITS in Hospitality Management per le strutture ricettive (Homa), che verrà presentato con uno speciale open day il prossimo lunedì 17 settembre alle ore 11 presso la Chiesa dell’Alba dell’Hotel Ilaria in Via San Nicolao 63 a...

domenica, 9 settembre 2018, 19:57

Si è chiusa la diciottesima edizione di Murabilia - Murainfiore, la mostra mercato di giardinaggio internazionale che ha portato sulle mura di Lucca 18 mila visitatori

sabato, 8 settembre 2018, 08:54

La ‘Dale Carnegie’ da oltre un secolo è la prima realtà formativa al mondo nel business training e nella leadership manageriale. Una vera e propria istituzione presente in oltre 90 Paesi e che tra pochi giorni, venerdì 14 settembre, approderà a Lucca con Sergio Borra, fondatore e Ceo della ‘Dale...

venerdì, 7 settembre 2018, 16:50

"La promiscuità dei pazienti al S. Luca è causata dall'assenza dei posti letto". I comitati sanità Lucca scendono sul sentiero di guerra e attaccano il direttore generale Asl e, in aggiunta, anche il sindaco Alessandro Tambellini nella veste di presidente della Conferenza dei sindaci

venerdì, 7 settembre 2018, 16:12

Anche il sole ha dato il benvenuto a Murabilia, infatti, dopo poco più di un'ora dal taglio del nastro della manifestazione, avvenuto oggi alle 12, è ricomparso per splendere sulla mostra mercato del giardinaggio di qualità che resterà aperta fino al 9 settembre