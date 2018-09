Economia e lavoro



Risultato record per la Geal, "Cantieri solo nei mesi estivi"

martedì, 11 settembre 2018, 16:56

di eliseo biancalana

È stato un 2017 positivo per i conti della Geal. È quanto risulta dai dati economici presentati dal presidente della società idrica Giulio Sensi, durante l'odierna seduta della commissione consiliare sul controllo sugli enti. Assieme all'amministratore delegato Andrea De Caterini, Sensi ha relazionato sull'attività dell'azienda partecipata dal comune di Lucca.



Nel 2017 la Geal ha chiuso il suo esercizio con un risultato netto di 2 milioni e 976 mila euro. "È l'utile più grande di Geal nella sua storia" ha sostenuto Sensi. In particolare, hanno contribuito al dato record il recupero delle partite pregresse e il contenimento dei costi esterni e di personale. I maggiori introiti conseguiti nel 2017 si stanno traducendo in un calcolo delle tariffe più favorevole agli utenti.

Tra le novità recenti c'è il fatto che il calcolo della quota variabile delle tariffe domestiche sarà definito in base alla numerosità del nucleo di ciascuna utenza. Sensi ha inoltre ricordato che sono previste forme di sostegno per i nuclei in disagio economico. Sempre per quanto riguarda il rapporto tra l'azienda e gli utenti, l'ultimo anno sono quasi raddoppiate le ore di sportello, che è aperto tutti i giorni, anche il sabato mattina. Secondo una ricerca dell'Autorità idrica toscana del 2017, Geal è la società idrica che ottiene il maggior gradimento degli utenti nella regione.

In merito al capitolo investimenti, i tre più importanti della partecipata riguardano il collettore Nozzano-Pontetto, la manutenzione del digestore e il nuovo sollevamento in testa al depuratore, e infine il collegamento idrico della centrale Salicchi con la cabina Orzali. Questo ultimo lavoro ha provocato la chiusura a fine agosto della via del Brennero. "Noi lavoriamo sui cantieri principali solo nei mesi estivi per ridurre l'impatto" ha detto Sensi.