Economia e lavoro



Splende il sole su Murabilia

venerdì, 7 settembre 2018, 16:12

di barbara ghiselli

Anche il sole ha dato il benvenuto a Murabilia, infatti, dopo poco più di un'ora dal taglio del nastro della manifestazione, avvenuto oggi alle 12, è ricomparso per splendere sulla mostra mercato del giardinaggio di qualità che resterà aperta fino al 9 settembre compreso e che si estende sulle mura urbane: dal baluardo San Regolo a quello della Libertà, dall'Orto Botanico alla sortita Cairoli.

All'inaugurazione della 18^ edizione di Murabilia erano presenti numerose autorità tra le quali il sindaco Alessandro Tambellini che, soddisfatto dei numerosi eventi in programma nei tre giorni di manifestazione ha ricordato come questo evento sia importante non solo come mostra mercato ma anche per le iniziative culturali ad esso collegate.

"La tematica di quest'anno di Murabilia – ha fatto presente Tambellini – è il Giappone con le sue piante e i suoi giardini e, come ben sappiamo questo è un argomento che si collega a tantissimi aspetti che vanno anche oltre il giardinaggio dato che nella cultura giapponese, la natura, le piante e i paesaggi sono considerati indispensabili per il perseguimento della felicità quindi mi auguro che anche i visitatori apprezzino e possano scoprire magari lati inediti della filosofia dell'Estremo Oriente".

Anche Alessandro Biancalana, presidente dell'Opera delle Mura ha sottolineato l'aspetto culturale della manifestazione che è caratterizzata da tantissime mostre, conferenze e dibattiti, laboratori didattici per bambini. "Quest'anno gli stand che sono 240 circa – ha spiegato Biancalana – sono leggermente diminuiti rispetto allo scorso anno perchè abbiamo fatto un'ulteriore selezione sulla base della qualità. Vorremmo approfondire la tematica del Giappone ed è per questo che quasi sicuramente nell'edizione 2019 la riproporremo".

Biancalana ha poi ricordato, tra le altre cose, che il prezzo del biglietto, rispetto all'anno scorso non è variato, e che all'interno dell'Orto Botanico sono allestite sia la mostra "Crisantemo, ciliegio e peonie: lo splendore del Sol Levante nelle stampe giapponesi" con opere del Museo d'arte orientale Mazzocchi di Coccaglio e sia quella di illustrazione botanica "Botalia. I pomi d'oro".

Presenti all'inaugurazione,tra gli altri, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri colonnello Giuseppe Arcidiacono, il prefetto Maria Laura Simonetti e il questore Vito Montaruli.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione è possibile visitare il sito www.murabilia.com o la pagina Facebook e twitter ad essa dedicata.