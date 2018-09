Vendita a domicilio di dispositivi medici per trattamento ad ultrasuoni: pratica commerciale scorretta

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 5 settembre 2018, 10:43

Tutto pronto per la terza edizione di LuccArtigiana, la fiera promozionale dell'artigianato lucchese di qualità in programma dal 14 al 16 settembre nell'ex Real Collegio in piazza del Collegio

lunedì, 3 settembre 2018, 16:36

Riceviamo e pubblichiamo la replica dei Comitati Sanità di Lucca all'Asl sulla sistemazione promiscua dei degenti all'ospedale San Luca

lunedì, 3 settembre 2018, 11:01

Sarà un olio d'oliva di alta qualità, ma ridotto nella quantità: si stima un calo medio del 30 per cento per un totale di 170 mila quintali prodotti, con differenze da un'area all'altra della regione a causa delle bombe d'acqua e della gradine delle ultime settimane, con criticità maggiori nelle...

sabato, 1 settembre 2018, 18:47

L'attenzione si concentra sulle opere cosiddette rilevanti, di cui l'ente per alcune di queste ha già le verifiche tecniche. Gli investimenti richiesti al momento ammontano a 35 milioni di euro

venerdì, 31 agosto 2018, 16:23

Lo ha detto il sindaco Alessandro Tambellini durante conferenza di presentazione del programma di Murabilia che conferma la sua volontà affinché il suddetto luogo recuperi la tradizione scientifica che da sempre lo contraddistingue

venerdì, 31 agosto 2018, 10:46

Bombe d'acqua, grandinate e poi di nuovo sole e temperature oltre la media stagionale. Tutti fenomeni tipici del clima tropicale che non hanno risparmiato la Toscana in questo scorcio d'estate, colpendo in modo particolare il settore agricolo e danneggiando circa il 20 per cento dei prodotti ortofrutticoli made in Tuscany.