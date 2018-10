Economia e lavoro



Anche gli impianti sportivi tra le priorità della Fondazione CRL

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:47

Avviso importante per proprietari e gestori di impianti sportivi. È il 16 novembre infatti il termine ultimo per presentare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca le proprie manifestazioni d’interesse per la realizzazione di interventi di recupero e ristrutturazione di impianti sportivi nel territorio della provincia di Lucca.

Su sito www.fondazionecarilucca.it sono già disponibili un avviso e una modulistica dedicata per presentare i progetti che, in seguito, potranno concorrere alle risorse stanziate dalla Fondazione.

I soggetti destinatari, dunque, sono gli enti pubblici e privati senza fini di lucro proprietari di impianti sportivi nel territorio della Provincia di Lucca o gestori, in virtù di contratti di lungo periodo che presentino i propri progetti di recupero e ristrutturazione previo accordo con i rispettivi enti proprietari. Non saranno invece oggetto di valutazione i progetti legati all’edificazione di nuovi impianti, i lavori di recupero di strutture ad uso esclusivo di istituti scolastici o utilizzate da squadre sportive professionistiche.

Non un bando dunque, ma un sondaggio preliminare che permetterà all’ente di San Micheletto di mappare le esigenze del territorio su questa tematica.

A questa operazione di monitoraggio seguirà la pubblicazione di uno specifico bando, a valere sul triennio 2019-2021, volto a selezionare i progetti ai quali destinare i contributi e nel quale verranno descritti i possibili strumenti attraverso cui attivare i co-finanziamenti.

Gli interventi che verranno sostenuti andranno dalla messa a norma di impianti esistenti all’abbattimento di barriere architettoniche, privilegiando le iniziative utili a favorire l’utilizzo da parte delle fasce più deboli della popolazione e gli interventi relativi ad impianti la cui fruizione ricada sul territorio di più Comuni o che dimostrino capacità aggregativa rispetto a un ampio bacino di utenza.

Il modulo, disponibile sul sito della Fondazione, deve essere compilato e inviato all’indirizzo di posta elettronica impianti.sportivi.lucca@fondazionecarilucca.it entro e non oltre il 16 novembre 2018.

In un secondo momento agli interessati verrà inviato, sempre via mail, un questionario di dettaglio con il quale acquisire un quadro informativo completo sugli impianti oggetto di intervento, sulla loro gestione e sulle proposte progettuali.

Il link diretto per accedere all’avviso è:

https://www.fondazionecarilucca.it/Infrastrutture_Sportive_Avviso_Manifestazione_Interesse

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento sulla compilazione del questionario è possibile rivolgersi al consulente incaricato dalla Fondazione, SINLOC Sistema Iniziative Locali S.p.A., scrivendo a impianti.sportivi.lucca@sinloc.com oppure telefonando allo 049 8456 911 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.