Comics, Bindocci dalla parte dei... felpati

giovedì, 18 ottobre 2018, 14:30

Massimiliano Bindocci della Uil bacchetta CREA e il comune di Lucca sulla questione dei felpati:

Sui felpati, quello che sta accadendo con la riduzione dei compensi percepiti è molto grave. CREA ha fatto un bando per far gestire esternamente il servizio, e questo può avere una sua logica, ma ha consentito la applicazione del CCNL del portierato ai felpati.

Lo scorso anno CREA aveva direttamente assunto a tempo determinato queste figure applicando a loro il CCNL del terziario.

Aveva fatto un apposito accordo integrativo per superare il numero dei tempi determinati possibili, come previsto dalla legge. Il voucher quindi non c'entra. Sarebbe stato necessario prevedere nel bando l'applicazione del CCNL del terziario a queste figure come lo scorso anno, oppure di un CCNL con trattamento salariale analogo a quello dello scorso anno.

I felpati sono per lo più i nostri giovani, i nostri ragazzi, che in una iniziativa che è una vetrina mondiale siano gli ultimi a pagare è grave. Dispiace che abilmente si sia optato per un CCNL dove il trattamento salariale è ridotto, la cosa è forse legittima ma è grave politicamente e sindacalmente.

Chiediamo a CREA ed al Comune che si intervenga quanto prima con un accordo integrativo, come fu fatto lo scorso anno e come è stato fatto in questi giorni a Lucca Holding, per dare un salario non inferiore a quello dello scorso anno. Gli strumenti contrattuali ci sono, anche sotto forma di premio o di welfare. O questi ragazzi sono figli di un Dio minore.

Fare la grande festa riducendo il compenso ai nostri giovani è grave, si intervenga subito, altrimenti invece di ricordarci questo evento per il Tirannosaurus Rex lo ricorderemo per il grande Sfruttamentaurus, non più "rex"ma Sindacus...