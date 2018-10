Economia e lavoro



Confcommercio, non più solo centro storico non più solamente Lucca

mercoledì, 3 ottobre 2018, 19:28

di aldo grandi

Rodolfo Pasquini lei è direttore di Confcommercio dal 2011. Non sarebbe, magari, il caso di fare un po' di spazio ai giovani?

Attualmente l'associazione ha delle nuove leve al suo interno e nei prossimi anni, presumibilmente, qualcuno di questi andrà alla carica di direttore di Confcommercio.

Lei ha già qualche nominativo in mente?

Ci possono essere persone all'interno, ci possono essere incarichi che Confcommercio nazionale ritiene di delegare. Normalmente in questi cambi di direzione si attinge all'interno dell'associazione. Io sono il terzo direttore di Confcommercio Lucca dalla sua nascita nel 1944 e, per ora, i direttori sono venuti fuori sempre dalla struttura. Il direttore lo nomina il presidente, quindi, non devo essere io a sceglierlo. Posso indicare un successore, ma non sono io che decido.

Fra poco meno di due anni ci saranno le elezioni per il nuovo presidente di Confcommercio Lucca Massacarrara. Ademaro Cordini è al suo terzo mandato e non ha alcuna intenzione di ripresentarsi anche se lo statuto glielo permetterebbe. Ci sono voci che parlano di un presidente proveniente non più dal centro storico di Lucca, bensì da altre realtà.

Per ora dell'avvicendamento della presidenza non si sta parlando nel mondo della Confcommercio. E' prematuro parlarne, i giochi potranno cominciare nella tarda primavera del 2019 ovverosia a un anno di distanza dal cambio. Alla candidatura si possono presentare rappresentanti di ogni territorio. Con il nuovo statuto del dicembre 2016 il presidente viene eletto dal consiglio direttivo, dai suoi organismi e dai rappresentanti di zona.

I tempi in cui comandava Via Fillungo sono ormai passati da un pezzo.

Purtroppo via Fillungo non è più in mano ai commercianti lucchesi, quindi, la città di Lucca potrà esprimere candidati alla presidenza e al governo della città, ma oggi non è più solo ed esclusivamente l'interno delle Mura quello che conta. Per la Confcommercio Lucca Massa Carrara contano anche le migliaia di altri commercianti e associati che sono nei due territori provinciali.

Non mi dica che una città con le tradizioni commerciali di Lucca corre il rischio di vedersi piombare in casa un presidente proveniente da Massa, Carrara o Viareggio?

Come è accaduto oggi dove il presidente Cordoni, espressione del territorio storico di Lucca, ha nominato vice presidente vicario la presidente di Confcommercio Massa Carrara Nadia Cavazzini e Antonio Fanucchi rappresentante della Piana. E come vice presidenti non vicari Piero Bertolani di Viareggio, Roberto Lari di Camaiore e Benedetto Stefani per Lucca.

A proposito. Fra non più di una decina di giorni riaprirà la storica sede di Umberto Tenucci in Fillungo. Che ne pensa?

Personalmente sono molto soddisfatto e molto contento perché l'amico Tenucci ha avuto modo di riscattarsi da tutto quello che gli è successo. Ritengo sia per la città di Lucca un valore aggiunto, una storicità che ritorna, un negozio di qualità che rimane nel centro e di questo siamo tutti contenti.

Fratelli coltelli al momento della nomina dei candidati e della figura che dovrà assumere la carica di presidente?

In questo momento come ho giù detto non mi risulta ci siano aspiranti alla candidatura di presidente e non mi sembra che ci siano lotte intestine.

Proprio stamani Confcommercio ha diramato un comunicato riguardante il futuro della vecchia commissione centro storico che è decaduta nella primavera del 2018. Non sarebbe stato più semplice rinnovarle la fiducia?

L'operato della commissione centro storico con i rappresentanti della decaduta commissione è stato ineccepibile. Confcommercio aveva necessità di dare risposte anche ai primi territori subito fuori dalle mura che per vari motivi di regolamenti comunali, di deroghe e tante altre cose, hanno bisogno di appoggio sindacale. E la nuova commissione, così come abbiamo spiegato nel comunicato di oggi, vedrà la nascita di un nuovo regolamento con ampliamento dei confini e con la nomina di rappresentanti anche nei quattro quartieri principali subito fuori dalle mura come Borgo Giannotti, Arancio, San Concordio e S. Anna.

In questa ottica un presidente come Giovanni Martini sarebbe fuori posto e, come si sa, anche difficile da gestire.

Giovanni Martini è stato per otto anni presidente della commissione centro storico. Attualmente è membro di giunta della Confcommercio ed è la persona che crede fermamente nel mondo associativo. Ha condiviso con l'associazione ogni sua attività sindacale che ha portato avanti in questi otto anni. Nel momento in cui si terranno le assemblee per nominare i rappresentanti delle zone facenti parte della nuova commissione, l'assemblea sarà sovrana e nominerà il proprio rappresentante e, quindi, il presidente.

Avrebbe voluto essere ancora lui?

Giovanni Martini ha condiviso ed anche voluto l'ampliamento della nuova commissione. Sicuramente ne farà parte con quale carica lo decideranno altri.

Le malelingue sostengono che uno dei candidati papabili a presiedere la commissione potrebbe essere, peraltro benvisto da Confcommercio, Piero Pacini.

Piero Pacini è un nome importante per Lucca, una persona qualificata, che non ha mai fatto parte attivamente della Confcommercio e saremmo molto lieti se volesse farne parte. Le cariche e il futuro lo sceglierà l'assemblea.

Secondo lei questa nuova commissione che, probabilmente, si chiamerà Lucca Centro, allargando i propri orizzonti, avrà bisogno anche di un nuovo tipo di rappresentante che sia meno conflittuale nei confronti dell'attuale giunta Tambellini?

La nuova commissione avrà rappresentanti delle zone che si confronteranno con la direzione della Confcommercio e che sicuramente individueranno il rappresentante nella figura e persona migliore.

Che fine ha fatto Samuele Cosentino?

Samuele Cosentino sta lavorando al progetto di rilancio del Desco e, a quanto mi si dice, in una maniera ineccepibile e attualmente si sta dedicando a queste attività promozionali per la città.

Fra un mese ci saranno i Comics. I vertici di Lucca Crea sperano in un incremento dei biglietti rispetto agli anni passati. C'è il famoso problema dei temporary store che agirebbero in aperta concorrenza con la manifestazione approfittando del fatto che decine di migliaia di persone visitano la manifestazione ma senza acquistare il biglietto d'ingresso. Qual è la sua posizione?

Qualche anno fa il fenomeno dei temporary store, quando ancora era controllabile, poteva essere arginato con l'applicazione di alcune regole. Oggi anche grazie alla liberalizzazione, è impossibile vietare l'ingresso ai temporary store e di conseguenza il fenomeno può essere controllato, ma non eliminato. Il successo di una manifestazione lo vediamo anche da qui, nel senso che anche altre manifestazioni importanti quali il salone del mobile, la settimana della moda in città come Milano, sono diventate più famose dal momento in cui tutta la città può partecipare all'evento e non solamente il centro della fiera. Poi vanno controllati gli abusivi, i contraffattori e non sarebbe male fosse individuata una regola di accesso alla città concordata con l'organizzazione dei Comics. Altro tema è l'ingresso in città di temporary store riguardanti il food. La città fino a qualche giorno fa è stata presa d'assalto da ristoratori, punti di ristoro e credo che nessuno sia rimasto mai senza mangiare all'interno della città. Oggi la città offre anche da quel punto di vista tutto quello che il visitatore chiede.

A Lucca Crea si dice che gli acquirenti dei temporary store sono stati, in passato, ex clienti dei Comics allontanati dalla manifestazione perché ponevano in vendita merce contraffatta. Secondo lei non dovrebbe esserci un maggiore controllo da parte delle autorità preposte?

Il tema della contraffazione non riguarda solo i Comics, ma è una piaga che dilaga nel nostro Paese e le forze dell'ordine, le amministrazioni devono arginare con maggiori controlli.

Sia sincero: meglio Lemucche o la Mercanti?

Lemucchi ha rappresentato per il nostro mondo la base del dialogo fra associazione e amministrazione comunale nella passata giunta quando aveva la delega al commercio e al turismo. Il dialogo con Lemucchi sta continuando in qualità di vice sindaco e il rapporto fra la Confcommercio e gli assessori Mercanti e Ragghianti sta proseguendo sulla traccia della passata giunta con dialoghi costanti e interessamenti ad ogni problema. Chiaramente sia nella passata giunta sia con quella attuale momenti di incontro-scontro ci sono stati e continueranno ad esserci.

Pasquini ma la moratoria è arrivata quando ormai tutti i buoi erano scappati dalla stalla…

Siamo contenti dell'arrivo della moratoria augurandoci che porti risultati. Certamente fosse stata applicata e concessa due anni prima avrebbe fatto meno danni al tessuto economico lucchese.

Ha già dimenticato la mezz'ora di anticamera che l'assessore Raspini le fece fare mentre stava tranquillamente conversando con Massimiliano Bindocci consigliere pentastellato, di una vicenda così delicata per voi come la Cosap?

Acqua passata.